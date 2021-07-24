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"Красавица какая": Дина Саева снялась без лифчика, выставив напоказ свою грудь

"Красавица какая": Дина Саева снялась без лифчика, выставив напоказ свою грудь

21-летняя звезда TikTok Дина Саева обнародовала пикантную фотосессию без нижнего белья, выставив напоказ свою грудь.

Популярная тиктокерша опубликовала на своей странице в инстаграме откровенные фотографии, на которых она позирует без нижнего белья.

При этом под провокационным нарядом 21-летней Дины Саевой можно разглядеть обнаженную грудь.

Подписчики Дины Саевой пришли в восторг от пикантной фотосессии своего кумира, сравнив звезду с Покахонтас.

"Красавица какая", "Почему такая злая?", "Хейтеры начинайте", "Просто ваау", "Шикарнааая", 
"Покахонтас", — пишут пользователи Cети.



Как писал NEWSTES, ранее самая популярная тиктокерша России снялась мокрой на морозе с голой грудью.

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По материалам: uposters.ru

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