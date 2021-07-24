Любовный гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Вадим Карасев

Любовь — чувство, которое дарит нам свободу и легкость, но может забирать нервы и провоцировать нас на переживания. Чтобы в этой сфере в конце июля и начале августа у вас все было хорошо, старайтесь следовать советам астрологов.

Многих из нас порой посещает ложное ощущение, что в жизни в целом и в любви в частности началась черная полоса. В период с 26 июля по 1 августа такое чувство будет у многих, так что не преувеличивайте свои проблемы. Если же неурядицы действительно есть, справиться с ними помогут семь полезных советов.

Овен

Первое, о чем астрологи предупреждают Овнов, — это опасность новых знакомств. Новые люди в окружении могут казаться приятными, но лишь поначалу. Чтобы избежать разочарования в любви и в дружбе, желательно провести эту неделю в уединении. Пережить проблемы в уже существующих отношениях помогут практики по борьбе с переживаниями.

Телец

Тельцам на этой неделе захочется преуспеть и в делах, и в любви. Звезды говорят, что это возможно, но эксперты рекомендуют пользоваться специальными практиками и обрядами, чтобы успевать все и сразу. Важно грамотно распределить свои ресурсы и время, а также обрести уверенность в себе.

Близнецы

Близнецам, которые пока находятся в поисках любви, желательно остерегаться энергетических вампиров. Такие люди могут притворяться, манипулировать, хитрить. Всем, кто в отношениях, астрологи советуют не выносить сор из избы. Если и выяснять отношения, то уж точно не на глазах у окружающих.

Рак

На этой неделе очень будет везти Ракам, которые находятся в поисках любви. Ускорить процесс поиска второй половинки им поможет практика «Зов сердца». Астрологи советуют искать там, где раньше искать не получалось или не приходилось — на сайтах знакомств, в магазине, на улице.

Лев

Львам, которые пока одиноки, лучше сфокусироваться на работе и других делах. Тем, кто уже успел создать отношения или даже завести семью, желательно помнить про закон бумеранга. Этот вселенский принцип распределения удачи и энергии поможет Львам укрепить любовь и сделать отношения гармоничнее.

Дева

Новые знакомые Дев покажутся им эгоистичными и самодовольными, но это лишь иллюзия. Также Девы могут обмануться, думая, что новый человек хороший и светлый. Астрологи настоятельно советуют на этой неделе проверять любовную совместимость с теми, с кем захочется построить отношения.

Весы

Весам ночные светила в период с 26 июля по 1 августа помогут избавиться от любовных комплексов и страхов. Эти люди смогут повысить свою самооценку и уверенность в себе благодаря сильному Меркурию. Это идеальный период для флирта, знакомств, активного общения в социальных сетях и поиска любви.

Скорпион

У Скорпионов начинается время обучения. Нужно взять на вооружение простые жизненные истины, которые сделают их сильнее. Это поможет пересмотреть отношение к любовным неурядицам прошлого и настоящего времени. Также это поможет решить проблемы в текущих отношениях.

Стрелец

Стрельцам будет очень везти в любовных делах, особенно с 28 июля. Эта неделя подарит им много новых возможностей, а ночные светила сделают их более харизматичными. Если будет тотальный наплыв любовных неурядиц, то стоит проверить себя на наличие порчи на отношения. Ранее мы рассказывали, как она проявляется и как от нее избавиться.

Козерог

Козерогам ни в коем случае нельзя ругаться с любимым человеком, особенно во второй половине недели, когда Марс будет в упадке. Нужно пользоваться своими источниками силы, набраться терпения и научиться игнорировать попытки окружающих вывести их из себя. Любовь требует сил и энергии.

Водолей

Астрологи настоятельно рекомендуют в эти семь дней Водолеям как можно больше общаться с представителями искренних Знаков Зодиака. Нужно окружать себя теми, кто говорит правду и не притворяется. Можно даже научиться у таких людей чему-то полезному. Это хорошо скажется на поисках любви.

Рыбы

Для привлечения любви в свою жизнь или ее удержания на этой неделе Рыбам необходимо ознакомиться с пятью мудрыми истинами. Тем, кто уже «просветлен» и знает, чего хочет, важно не отступать от принятых планов. Не стоит переносить назначенные свидания, отказываться от предложений любимого человека.