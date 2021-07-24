Лунный день сегодня 24 июля 2021 года

Вадим Карасев

Астрологи рассказали, что за день нас сегодня ожидает и какой будет энергетика Луны. Стоит сразу отметить, что обстановка не самая приятная, но эксперты дали важные советы, которые помогут нам обойти стороной неприятности.

24 июля входит в список самых опасных дней текущего месяца. Старайтесь неотступно следовать рекомендациям астрологов, чтобы в вашей жизни возникало как можно меньше проблем. Большой удачей является тот факт, что сегодня суббота. Большинство людей смогут переждать ненастье дома, занявшись чем-то приятным.

Фаза Луны: сегодня Полнолуние в Водолее, которое обещает быть далеко не самым простым. Начинается 14 лунный день, который может пройти для вас безобидно, если вы будете следовать простым рекомендациям. Самая главная из них — не торопите события и будьте внимательнее.

Магнитные бури 24 июля: на Солнце были обнаружены вспышки, так что есть вероятность повышения активности магнитосферы Земли.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

уединение;спокойные дела;отдых;прогулки.конфликты;шопинг;новые начинания.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Полнолуние — крайне неподходящее время для любых домашних дел. Энергия Луны слишком негативно реагирует на любую активность, связанную с обустройством жилья. Лучше все оставить так, как есть. Можно немного разобрать вещи, чтобы не находиться в бардаке, но не более. Если вы попробуете затеять ремонт или уборку, с высокой вероятностью все будет валиться из рук.

Что надеть в эту субботу

Если вам придется выйти из дома по делам или на работу, то обязательно надевайте одежду тех цветов, которые помогают сливаться с общей массой людей. Речь о черном и сером цветах. Можно также надевать одежду темно-зеленого или пастельного синего цвета. Астрологи настоятельно советуют избегать одежды красного и белого цветов.

Из талисманов в этот день стоит выбрать камни-обереги: гематит, опал, обсидиан, алмаз, лунный камень. Дополнить образ помогут серебряные украшения. Самыми полезными будут браслеты и кольца из этого защитного металла.

Любовь и общение 24 июля

С окружающими, а тем более с близкими людьми, ссориться в это Полнолуние нельзя. Если начнется конфликт, помириться будет крайне непросто. Можно будет поставить крест на дружбе, товариществе или даже любви. Старайтесь следить за тем, что говорите, а лучше вовсе проведите день в уединении.





В любовных делах важно соблюдать дистанцию. Не нарушайте чужую зону комфорта, не провоцируйте близких. Новые знакомства будут крайне неэффективными и могут вместо хорошего настроения подарить раздражение. Астрологи советуют даже в социальных сетях ни с кем не спорить и никому ничего не доказывать.

Финансы и работа в 14 лунный день

В это Полнолуние лучше не работать, особенно с учетом того, что на календаре суббота. Если придется выйти на работу, то лучше заниматься чем-то спокойным, привычным. Ничего нового начинать астрологи настоятельно не рекомендуют. В любой момент может произойти что-то непредвиденное.

Отложите на потом решение финансовых вопросов, покупки. Особенно тяжело придется студентам, творческим людям и представителям научной сферы. Луна ухудшит память, не позволит нормально фокусироваться на делах. Также это опасный день для командировок, собеседований, общения с начальством.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня категорически не рекомендуется переедать, налегать на спиртное. Старайтесь внимательно следить за рационом и не давать вредным привычкам брать над вами верх. Занятия спортом тоже могут быть опасными. Не перегружайте себя физическим трудом. Старайтесь отдыхать и оставаться в покое.

Многие люди сегодня будут раздражительны и нетерпимы. Старайтесь не обращать на это внимание. Если вы тоже выйдете из себя, вернуться к нормальному состоянию поможет свежий воздух, спокойные дела, домашняя обстановка. В этот день полезно читать книги, смотреть кино.