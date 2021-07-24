Матвиенко высоко оценила работу парламентариев России и Узбекистана

Алексей Вольцев

13:31 Автор: Юлия Тихонова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе разговора с главой Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой высоко оценила совместную работу парламентариев двух стран. Об этом сообщает пресс-служба палаты регионов.

Стороны обсудили межпарламентское сотрудничество как на двухсторонней, так и на многосторонней основе в рамках Межпарламентской Ассамбле СНГ.

Матвиенко отметила возрастающую роль парламентской дипломатии

«Спикер СФ высоко оценила совместную работу парламентариев двух стран, отметив ее как одну из важнейших составляющих межгосударственных отношений», — говорится в сообщении.

Матвиенко и Нарбаева выразили уверенность в том, что двусторонний парламентский диалог будет укрепляться и способствовать реализации новых взаимовыгодных проектов.

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