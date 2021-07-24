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Матвиенко высоко оценила работу парламентариев России и Узбекистана

Матвиенко высоко оценила работу парламентариев России и Узбекистана

13:31  Автор: Юлия Тихонова



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе разговора с главой Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой высоко оценила совместную работу парламентариев двух стран. Об этом сообщает пресс-служба палаты регионов. 

Стороны обсудили межпарламентское сотрудничество как на двухсторонней, так и на многосторонней основе в рамках Межпарламентской Ассамбле СНГ.

Матвиенко отметила возрастающую роль парламентской дипломатии


«Спикер СФ высоко оценила совместную работу парламентариев двух стран, отметив ее как одну из важнейших составляющих межгосударственных отношений», — говорится в сообщении.

Матвиенко и Нарбаева выразили уверенность в том, что двусторонний парламентский диалог будет укрепляться и способствовать реализации новых взаимовыгодных проектов.


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По материалам: pnp.ru

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