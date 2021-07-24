Минздрав назвал регионы с наибольшей долей жителей с ожирением

Анастасия Иванова

09:42 Автор: Юлия Тихонова

Источник: РИА Новости

Наибольшую долю больных ожирением на 100 тысяч человек в 2020 году выявили в Алтайском крае и Удмуртии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава.

«Ожирение на 100 тысяч всего населения: Алтайский край - 4530, Удмуртская Республика - 2475,4, Смоленская область - 2457,8», — говорится в сборнике.

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Меньше всего людей с ожирением (из расчета на 100 тысяч населения) проживают в Чечне — 335,4, Еврейской автономной области — 419,4 и Приморском крае — 419,5.

Согласно данным, всего в прошлом году в России зарегистрировали 1,9 миллиона больных ожирением. Это почти на 300 тысяч меньше, чем годом ранее.

В представленном ранее докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году» говорится, что избыточную массу тела выявили у 18 процентов обследованных школьников в России, ожирение — у восьми процентов.

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