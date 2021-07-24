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Модуль «Наука» выведен на расчетную орбиту

Модуль «Наука» выведен на расчетную орбиту

19:10  Автор: Юлия Тихонова



Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» вышел на расчетную траекторию полета, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 

Ранее, 21 июля, модуль направили к МКС. 

«В 17.20.47 и 17.54.20 мск проведена двухимпульсная коррекция орбиты МЛМ «Наука» на маршевом двигателе коррекции и сближения № 1», — написал Рогозин в Telegram-канале.

Рогозин: модуль «Наука» для МКС заправлен


Он также уточнил, что параметры орбиты модуля соответствуют расчетным.

Полёт к МКС продлится 8 суток, стыковка к модулю «Звезда» намечена на 29 июля.

Лабораторный модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию нового модуля российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС.


#космос


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По материалам: pnp.ru

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