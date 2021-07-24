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Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом

Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом

Москва прошла пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, теперь следует ожидать снижения числа новых случаев.

"Мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это означает, что мы эти пики (заболеваемости) прошли и, надеюсь, что дальше будет улучшение", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Столица также увеличила темпы вакцинации в три раза наряду с некоторыми другими регионами России — это Тверская область, Смоленская область, Краснодарский край, Тульская область. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил также хорошие показатели Московской области.

Как сообщал Ruposters, 22 июля повторная вакцинация стартовала во всех прививочных пунктах российской столицы. До этого было решено продлить розыгрыш автомобилей среди привившихся.

5 декабря 2020 года в Москве началась программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают в ГУМе, ЦУМе, фуд-молле "Депо", флагманских офисах "Мои Документы" и торговых центрах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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По материалам: uposters.ru

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