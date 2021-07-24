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Москву признали самым чистым регионом России

Москву признали самым чистым регионом России

Москва заняла первую строчку рейтинга самых чистых регионов России, составленного Общероссийским народным фронтом, передает mos.ru.

Эксперты проанализировали данные народного мониторинга о состоянии 106,5 тыс, мусорных контейнерных площадок по всей России и внедрении раздельного сбора отходов. Москва обогнала остальные российские регионы почти по всем критериям. В пятерку лидеров попали также Московская область, Алтайский край, Оренбургская и Новосибирская области.

"Столица заняла первое место практически по всем показателям исследования. В частности, критериям "Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора" и "Чистота на площадке", которые имеют самый большой вес в рейтинге, полностью соответствуют 82% и 86% контейнерных площадок Москвы", - отметил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

В среднем по стране показатели по этим критериям составляют 46% и 41% соответственно, добавил Пуртов. Он подчеркнул, что Москва опережает план реализации проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", призванного снизить долю ТКО, направляемых на захоронение, и увеличить долю перерабатываемых отходов.

Проект реализуется в Москве опережающими темпами: по итогам первого полугодия 2021 года доля твердых коммунальных отходов, отправляемых Москвой на обработку или сортировку, составляет 50,7%, утилизируемых ― 28,1%. 71,9% направляется на захоронение. Аналогичное превышение показателей регионального проекта зафиксировано в 2019-м и 2020 годах.

По данным Российского экологического оператора, Москва остается единственным регионом России, в котором 100% населения имеет доступ к инфраструктуре для раздельного сбора отходов. В 2020 году в рамках раздельного сбора мусора в Москве собрали более 855 тысяч тонн вторсырья для переработки.

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По материалам: uposters.ru

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