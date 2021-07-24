Москву признали самым чистым регионом России

Вадим Карасев

Москва заняла первую строчку рейтинга самых чистых регионов России, составленного Общероссийским народным фронтом, передает mos.ru.

Эксперты проанализировали данные народного мониторинга о состоянии 106,5 тыс, мусорных контейнерных площадок по всей России и внедрении раздельного сбора отходов. Москва обогнала остальные российские регионы почти по всем критериям. В пятерку лидеров попали также Московская область, Алтайский край, Оренбургская и Новосибирская области.



"Столица заняла первое место практически по всем показателям исследования. В частности, критериям "Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора" и "Чистота на площадке", которые имеют самый большой вес в рейтинге, полностью соответствуют 82% и 86% контейнерных площадок Москвы", - отметил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.



В среднем по стране показатели по этим критериям составляют 46% и 41% соответственно, добавил Пуртов. Он подчеркнул, что Москва опережает план реализации проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", призванного снизить долю ТКО, направляемых на захоронение, и увеличить долю перерабатываемых отходов.

Проект реализуется в Москве опережающими темпами: по итогам первого полугодия 2021 года доля твердых коммунальных отходов, отправляемых Москвой на обработку или сортировку, составляет 50,7%, утилизируемых ― 28,1%. 71,9% направляется на захоронение. Аналогичное превышение показателей регионального проекта зафиксировано в 2019-м и 2020 годах.

По данным Российского экологического оператора, Москва остается единственным регионом России, в котором 100% населения имеет доступ к инфраструктуре для раздельного сбора отходов. В 2020 году в рамках раздельного сбора мусора в Москве собрали более 855 тысяч тонн вторсырья для переработки.