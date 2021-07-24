Москву признали самым чистым регионом России
Москва заняла первую строчку рейтинга самых чистых регионов России, составленного Общероссийским народным фронтом, передает mos.ru.
Эксперты проанализировали данные народного мониторинга о состоянии 106,5 тыс, мусорных контейнерных площадок по всей России и внедрении раздельного сбора отходов. Москва обогнала остальные российские регионы почти по всем критериям. В пятерку лидеров попали также Московская область, Алтайский край, Оренбургская и Новосибирская области.
"Столица заняла первое место практически по всем показателям исследования. В частности, критериям "Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора" и "Чистота на площадке", которые имеют самый большой вес в рейтинге, полностью соответствуют 82% и 86% контейнерных площадок Москвы", - отметил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
В среднем по стране показатели по этим критериям составляют 46% и 41% соответственно, добавил Пуртов. Он подчеркнул, что Москва опережает план реализации проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", призванного снизить долю ТКО, направляемых на захоронение, и увеличить долю перерабатываемых отходов.
По данным Российского экологического оператора, Москва остается единственным регионом России, в котором 100% населения имеет доступ к инфраструктуре для раздельного сбора отходов. В 2020 году в рамках раздельного сбора мусора в Москве собрали более 855 тысяч тонн вторсырья для переработки.