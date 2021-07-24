Мурашко ответил на вопросы о вакцинации в прямом эфире общества "Знание"

Вадим Карасев

В студии Российского общества "Знание" состоялся общенациональный прямой эфир с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко. Интервью проходило в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", в ходе которой общество "Знание" совместно с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации.

В ходе беседы министр заявил, что вакцинация — единственный правильный путь по профилактике заболевания. На сегодняшний день в России доступны 4 вакцины, они бесплатны для населения, хотя производство одной двухкомпонентной вакцины обходится примерно в 800 рублей. Многие страны этого лишены, отметил спикер.

В ходе беседы министр здравоохранения рассказал о рекомендациях по вакцинации и повторной вакцинации российскими препаратами. Михаил Мурашко призвал зрителей беречь себя и друг друга, повышать уровень образованности в медицинских вопросах, соблюдать рекомендации по профилактике заболевания, чтобы как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет: "42 дня — это окно, необходимое для формирования иммунитета, и в этот период важно беречь себя. Сегодня нужно выиграть время, набраться терпения, выждать этот необходимый период — так мы выиграем больше, чем сиюминутная выгода. Давайте выиграем все вместе".

Мурашко отметил, что для повторной вакцинации могут использоваться все российские вакцины, на сегодня рекомендуется вакцинироваться через 6 месяцев после первого введения.

"Мы имеем большой объем наблюдений и видим, что полугодовой период достаточен, чтобы поддерживать уровень иммунитета. Пока нет убедительных данных по количеству антител, статусу иммунитета после этого периода — эти исследования идут. Когда мы получим статистические данные, то, возможно, дадим другие рекомендации", — подчеркнул он.

Также министр отметил работу медицинского сообщества по исследованию заболевания, вакцин и поствакцинального иммунитета и поблагодарил граждан за помощь в сборе информации.

"Сегодня завершаются исследования "Спутника V", результаты будут опубликованы к октябрю. Данные по вакцине "КовиВак" ожидаются к концу 2021 — началу 2022 года. Я признателен врачебному обществу за высокую культуру информирования о протекании поствакцинального периода. Также я хотел бы сказать спасибо привившимся россиянам — около 30% заполняли дневники самонаблюдения, что позволило нам собрать колоссальный объем данных по вакцинам", — сказал Мурашко.

Михаил Мурашко отметил, что IT-индустрия активно подключилась к решению проблем здравоохранения.

"Появился большой объем исследований и разработок, подчас крайне интересных. Этот год мы бы не прожили без big data — мы сформировали сложную, уникальную систему сбора данных, и я крайне признателен коллегам, математикам и программистам, аналитикам — всем, кто помогает нам в этой работе. Необходимы новые системы сбора данных, их анализа, прогнозирования — в этом вызов для системы здравоохранения сегодня", — заключил глава Минздрава.

Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний (с 1963 года — Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года — Общество "Знание России"). В 2016 году Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию "Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.