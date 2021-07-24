"Мы дружим, но не живем вместе": Павел Табаков рассказал об отношениях с матерью своей дочери

Вадим Карасев

25-летний Павел Табаков, недавно удививший общественность новостью о том, что у него есть годовалая дочь (фото с крестин ребенка опубликовала тогда бабушка девочки, Марина Зудина, в своем инстаграме), впервые рассказал о взаимоотношениях между ним и матерью ребенка, актрисой Софьей Синицыной.

Эта ситуация очень сложная для всех — мы дружим, но не живем вместе,

— рассказал сын покойного Олега Табакова в интервью изданию "АиФ".





Марина Зудина и Павел Табаков

Личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться ею со всем миром. Я не хочу, чтобы обсуждали, как я живу. Это моя мечта — чтобы меня оценивали только по моим работам, а не по моей личной жизни,

— заявил Павел, давая понять журналистам, что больше не будет раскрывать подробности отношений с матерью своего ребенка.

26-летняя Софья Синицына, мама годовалой Мии, тоже не намерена откровенничать с журналистами. Софья даже закрыла свой инстаграм, в котором опубликованы фотографии дочери.





Софья Синицына

Только мать Павла, Марина Зудина, иногда рассказывает о том, как живет их семья после пополнения.





Марина Зудина

Поклонникам остается довольствоваться только подробностями от инсайдеров. Например, не так давно близкие к семье люди рассказывали, что Павел снимает для Софьи и Мии квартиру на Патриарших, обеспечивает их, но не живет с ними вместе. Частично эту информацию и подтвердил Табаков в новом интервью.

Напомним, что Софья и Павел познакомились на съемках драмы "Как я стал..." в 2017 году.





Дочь Павла Табакова и Софьи Синицыной Мия





Юлия Капустина