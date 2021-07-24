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Норвегия жалуется на "русских захватчиков" в местной экосистеме

Норвегия жалуется на "русских захватчиков" в местной экосистеме

Национальная норвежская телерадиокомпания заявила, что экосистема страны терпит бедствие из-за вторжения "захватчиков" — рыбы горбуши, которую также называют русским и тихоокеанским лососем.

Этим летом, отмечает NRK, горбуше уделено особенно много внимания. В среднем двухкилограммовая рыба с привлекающей внимание внешностью имеет неоднозначную репутацию: некоторые считают ее ценным ресурсом, а другие выбрасывают ее в море тоннами, чтобы избежать "ужасного загрязнения".

Сам "русский захватчик" тем временем побеждает в борьбе за жизненное пространство и понемногу вытесняет норвежского (атлантического) лосося. Власти уже запретили промысел во многих реках на востоке области Финнмарк.

"Горбуша — крепкий орешек. Она невероятно плодовита и обладает очень жизнеспособным потомством, которое быстро растет и поднимается по самым бурным рекам", — считают авторы публикации.

Как сообщал Ruposters, в июне рыбаки из Норвегии начали жаловаться на то, что вместо привычных рыб им все чаще попадается "русский лосось". Их призвали регистрировать добычу и дать таким образом правительству понимание ситуации.

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По материалам: uposters.ru

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