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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 июля 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 июля 2021 года

Долгожданные выходные начались, но эта суббота будет не совсем простой и понятной. Нумерологи рассказали, при чем тут числа и как их энергетика повлияет на нашу удачу и настроение.


Этот день входит в число самых опасных в июле. Дело в том, что сегодня будет негативное Полнолуние. Числа не смогут никак противостоять этому событию. Наоборот, они в чем-то даже усилят отрицательное влияние ночного светила.

Число-покровитель 24 июля 2021 года

Чтобы понять, каким будет этот день, важно сначала узнать то число, которое будет управлять энергетическими потоками. Для этого нумерологи складывают все цифры даты и прибавляют к ним порядковый день недели: 2+4+0+7+2+0+2+1+6=24. 2+4=6.

Шестерка у руля. Это число усиливает негативное воздействие полной Луны, потому что это число хаоса. У него чисто женская энергетика, поэтому главным символом дня станет зеркало Венеры, олицетворяющее женское начало. В этот день лучше не пользоваться грубой силой для достижения своих целей. Вместо этого нумерологи советуют искать компромиссы и пребывать в гармонии с окружающими.



События 24 июля из прошлого

24 июля 971 года князь Святослав и византийский император Иоанн Цимисхий заключили мир и договорились о взаимной военной помощи. Это еще раз напоминает о том, что сегодня важно идти на компромиссы.

24 июля 1837 года трагически закончились испытания нового вида парашюта. В этот день не стоит экспериментировать, особенно если последствия ваших опытов могут быть негативными для здоровья.

24 июля 1911 года был найдет «потерянный город» в Перу. 24 июля 1960 года возле Иерусалима были найдены руины библейского города Гидеон. Шестерка любит внезапные находки и нежданные сюрпризы, поэтому сегодня вы можете обнаружить нечто интересное в своей жизни.

24 июля были основаны города Киров, Дубна и Детройт. Это день, когда людям свойственно оставлять след в истории. Не бойтесь начинать новые дела, но только не тратьте на них слишком много энергии.

Советы нумерологов на эту субботу


Помните о том, что совершенных людей не существует. Если вас кто-то разочарует, то это не будет поводом для того, чтобы предъявлять претензии. Попробуйте поставить себя на место другого человека.

Занимайте личными и рабочими проектами, на которые вы возлагаете большие надежды. Будьте осторожнее с принятием решений.

Не носите с собой крупные суммы денег, особенно если вы будете заниматься шопингом. Не соблазняйте себя, чтобы не совершить поступок, о котором можете пожалеть.

Энергетика, подпитываемая Шестеркой, отлично подходит для творческой деятельности. Не исключено, что вас сегодня посетят важные мысли и появятся гениальные идеи.

Старайтесь смотреть на жизнь через призму оптимизма. Нумерологи рекомендуют не унывать, если что-то вдруг пойдет не так.

Талисманы удачи на 24 июля

Женский символ. Зеркало Венеры — очень мощный талисман для женщин. Он будет дарить представительницам прекрасного пола много энергии и удачи во всех начинаниях и делах. Также полезным для женщин будет белый цвет и платиновые украшения.

Мужчинам нумерологи советуют надевать больше черной одежды, которая успокоит и упорядочит энергетические вибрации. Также полезным будет камень обсидиан и изделия из серебра.

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По материалам: dailyhoro.ru

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