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Обновляем косметички: новые уходовые средства для лица и тела на все случаи жизни

Обновляем косметички: новые уходовые средства для лица и тела на все случаи жизни

Изучив мейкап-новинки и новые средства для волос, стоит обратить внимание на уходовые средства для лица и тела, которые были представлены в этом месяце. О самых интересных рассказываем в нашем обзоре.

Увлажняющая эмульсия для глаз с 3D-эффектом от Valmont

Новая эмульсия для глаз Valmont — это многофункциональное средство для ухода за кожей вокруг глаз, которое не только увлажняет, но еще и борется с выраженными признаками старения.

Эмульсия обладает ультралегкой текстурой, моментально впитывается и проникает в самые глубокие слои кожи, эффективно устраняя признаки усталости и недостатка сна, разглаживая видимые мимические морщины, убирая темные круги и придавая коже естественное сияние.

Средство с мощной концентрированной формулой, обогащенной высокоактивными компонентами, придется по вкусу как женщинам, так и мужчинам.

Новая линия для лица Ceramidin от Dr.Jart+

Гамма Ceramidin — результат долгих исследований бренда Dr. Jart+ в области увлажняющих и восстанавливающих кожу технологий. Благодаря формуле с керамидами и гиалуроновой кислотой средства из новой линии не вызывают аллергической реакции и подходят любому типу кожи — от сухого до самого чувствительного. Стоит отметить, что керамиды также отлично снимают покраснения, зуд, шелушения и могут успокоить кожу после травматичных процедур.

В линейку вошли питательная маска для лица Ceramidin Facial Barrier Mask и питательный бальзам для губ Ceramidin Lipair. Маска — идеальное SOS-средство, которое мгновенно возвращает коже тонус, питает и интенсивно увлажняет ее. Что касается бальзама, он точно "пропишется" в вашей косметичке — уже после нескольких применений губы становятся более гладкими и увлажненными, пропадают микротрещинки и шелушения.

Линия антивозрастных средств от Thalgo

Гиалурон-проколлаген — новая линия Thalgo из пяти антивозрастных средств с морским проколлагеном и гиалуроновой кислотой, которые "стирают" видимые мимические морщины и постепенно заполняют даже самые глубокие морщины.

Крем для питания и разглаживания кожи с матирующим эффектом представлен в двух текстурах для разных типов кожи: насыщенный крем подойдет для сухой и нормальной кожи, а легкий крем-гель — обладателям жирной и комбинированной кожи.

Также в линии можно найти сыворотку с высокой концентрацией трех форм гиалуроновой кислоты и морского проколлагена. Уже через 14 дней использования средства кожа выглядит заметно более гладкой.

Маска придется по вкусу всем, кто хочет увидеть результат здесь и сразу: всего за 10 минут маска оказывает незамедлительный эффект наполненной кожи. Микрорельеф кожи выравнивается, заполняются даже глубокие морщинки.

Маски-патчи для кожи вокруг глаз работают по тому же принципу — они мгновенно стирают следы усталости и делают кожу наполненной и сияющей. Перед применением стоит поместить патчи в холодильник — для более выраженного эффекта пробуждения кожи вокруг глаз.

Капсулы с гиалуроновой кислотой от Elizabeth Arden

Новинка от Elizabeth Arden представляет собой шелковистую легкую сыворотку для лица и шеи, которая была разработана на основе технологии Double-Lock Hydration System (двойная блокировка гидратации) для максимальной эффективности.

Каждая капсула — это микс из гиалуроновой кислоты и церамидов, благодаря которым кожа наполняется влагой, становится более гладкой, упругой и подтянутой.

Четыре уходовые новинки от Origins

Origins в этом месяце тоже представил несколько уходовых новинок. Начнем обзор с полирующего скраба для лица. Деликатный и в то же время эффективный скраб делает поры менее заметными, а также разглаживает и отшелушивает кожу. В составе средства — эфирное масло мяты с успокаивающим ароматом и красный турмалин.

Гель для умывания также помогает очистить закупоренные поры и сузить их. Салициловая кислота в составе борется с воспалениями, а бамбуковый уголь выводит токсины из кожи.

Среди активных компонентов крем-геля, представленного среди новинок бренда, — кофеин, который заряжает кожу энергией, и экстракт женьшеня, а также полезные увлажняющие ингредиенты, моментально освежающие цвет лица. Кроме того, средство насыщено мелкими перламутровыми частицами, придающими коже естественное сияние.

Усилить эффект сияния кожи поможет увлажняющая маска с экстрактом кокоса. В составе средства также присутствуют витамины А и Е — они успокаивают кожу, придавая ей упругость и здоровый вид.

Антицеллюлитная линейка от Epsom.Pro

Антицеллюлитная гамма Epsom.Pro для комплексного ухода за телом — это шесть средств, действие которых направлено на очищение организма изнутри, выведение лишней жидкости и токсинов, улучшение лимфотока и расщепление жиров.

В линейке представлены скрабы и обертывания с разогревающим и охлаждающим эффектами, подтягивающий гель-корректор и массажное масло. Каждое средство состоит из натуральных экстрактов, эфирных масел, английской и морской соли.

Стоит напомнить, что при варикозе и куперозе разогревающие средства противопоказаны, но показаны охлаждающие.

Лосьоны для тела от Nivea

Лосьоны для тела от Nivea из серии Naturally Good на 98% состоят из ингредиентов природного происхождения — органическая формула полностью перерабатывается и не вредит экологии.

Средства разработаны специально для сухой кожи и подходят для ежедневного применения. Лосьоны глубоко питают и увлажняют кожу, сохраняя здоровье и красоту на 48 часов. И не забывайте про приятный аромат, который сохранится на вашем теле после применения средств.

Гель для душа "Хрустальный янтарь" от "Лаб Фрагранс"

Бренд селективной парфюмерии в этом месяце запускает в продажу гель для душа "Хрустальный янтарь", который не только мягко очистит и увлажнит вашу кожу, но и подарит ей изысканный аромат.

Жасмин, пряный шафран и бархатцы окутают вас нежным шлейфом, а масло сладкого миндаля и клеточный сок морских водорослей обеспечат увлажнение и выраженный лифтинг-эффект.

Увлажняющий ультралегкий гель от Stellary Skin Studio

За счет высокой концентрации гиалуроновой кислоты новинка от Stellary Skin Studio прекрасно увлажняет и тонизирует кожу, не оставляя на ней жирного блеска. После применения средства на коже образуется защитная пленка, которая сохраняет нормальный водный баланс.

Гель универсален в использовании — его можно применять утром, вечером, а также в качестве увлажняющей маски.


Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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