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Олимпиада в Токио: сборная России прошла на параде спортсменов

Олимпиада в Токио: сборная России прошла на параде спортсменов

В Токио в эти самые минуты проходит торжественная церемония открытия Олимпийских игр — 2020. Прилетела в японскую столицу и сборная России, которая всего несколько минут назад присоединились к традиционному параду спортсменов.

На Олимпиаду сборная России опять (как и на зимних Играх в Пхенчхане в 2018 году) приехала без флага и гимна — называется наша команда сборной Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee, ROC), а вместо национального гимна страны после побед спортсменов будет звучать фрагмент Первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром.



Такие санкции на нашу команду были наложены из-за допинг-скандалов. Впрочем, ограничения на нынешних Играх куда мягче, чем пять лет назад. Так, в Пхенчхане российские спортсмены выступали под олимпийским флагом. Любая российская символика была запрещена. Тогда спортсменам даже запретили публиковать в соцсетях фото с российской атрибутикой, ставить хештеги #Russia и #Россия, комментировать фото с изображением российского флага, ставить под ними лайки.



 


В этот же раз, как мы и сказали ранее, россияне выступят как команда Олимпийского комитета России под флагом ОКР.

Кроме того, на Олимпиаде в Токио нашим спортсменам разрешили использовать красный, синий и белый цвета в дизайне формы, но без слова "Россия" и национального герба. А в официальных гостиницах Олимпиады разрешили вывешивать флаги РФ.

Ограничения распространятся только на олимпийские объекты в Токио. Общественные места и гостиницы не попадают под компетенцию МОК,

— сообщили представители МОК.

В составе российской команды — 331 российский спортсмен. Роль знаменосцев национальной команды досталась саблистке Софье Великой, для которой эта Олимпиада станет уже четвертой, и волейболисту Максиму Михайлову.


Максим Михайлов и Софья Великая


 



Ранее глава ОКР Станислав Поздняков уже успел заявить, что российские спортсмены могут войти в первую тройку медального зачета, получив от 50 до 60 медалей.




 




Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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