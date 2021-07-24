"Она говорит #FreeBritney": Бритни Спирс снялась без лифчика, показав голую грудь

Вадим Карасев

39-летняя Бритни Спирс удивила своих поклонников. Звезда опубликовала на своей странице в инстаграме откровенное фото топлес.

Американская поп-исполнительница снялась прямо на улице в одних джинсовых шортах. При этом на фото звезда прикрывает свою голую грудь руками.



За семь часов пост набрал около 1,7 миллиона лайков. Горячее фото удостоилось массы восторженных комментариях от поклонников артистки.

"Теперь она говорит #FreeBritney", "Она разорвала Интернет", "Да, это второй раунд", "Упс, она сделала это снова", "Это горячо", - цитирует пользователей Сети Peopletalk.

Накануне папарацци заметили Бритни Спирс в Лос-Анджелесе с 27-летним Сэмом Асгари, работающим моделью и личным фитнес-инструктором звезды. Мужчина всячески поддерживает возлюбленную — в свое время он избавил Бритни от депрессии и помог прийти в форму.

Певицу засняли во время того, как она забирала кофе навынос в одной из кофеен. При этом на безымянном пальце артистки было замечено кольцо с бриллиантом.

Фанаты Бритни Спирс после этого предположили, что певица наконец обручилась со своим бойфрендом. До этого звезда уже два раза была замужем.

Как писал ранее NEWSTES, Бритни Спирс насильно поили лекарствами, из-за которых она начинала "размышлять о параллельных вселенных".