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Памфилова: для нас было бы гораздо лучше со всех точек зрения, чтобы Павел Николаевич был в списке

Памфилова: для нас было бы гораздо лучше со всех точек зрения, чтобы Павел Николаевич был в списке

Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что после исключения Павла Грудинина из списка кандидатов КПРФ на выборы в ГД у него будет право подать в суд.

"У нас есть решение Генеральной прокуратуры, нам оно представлено, это более чем достаточное основание. Если мы его не выполним, на нас подаст в суд прокуратура", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в субботу.

"После нашего решения, которое жестоко должно основываться на законе, считаю, что для нас было бы гораздо лучше со всех точек зрения, чтобы Павел Николаевич был в списке, но мы не можем преступить закон, по итогам нашего решения у всех есть право подать в суд или на нас, или на прокуратуру", - добавила Памфилова.

Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной кампании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК в субботу, Грудинин продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro.

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По материалам: uposters.ru

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