Почти 70% смертей от COVID-19 в Италии приходится на непривитых

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

19:26 Автор: Александр Тараканов

В Италии 33 процента заражений коронавирусом и 69 процентов летальных исходов в течение последних 30 дней приходятся на людей, которые не сделали прививку от COVID-19. Об этом говорится в сообщении Высшего института здоровья (Iss), пишет в субботу Il Sole 24 Ore.

На них же приходятся 46 процентов госпитализаций и 71 процент случаев, требующих интенсивной терапии.

Большая часть случаев COVID-19 в Италии приходится на подростков и молодых людей

По данным субботнего бюллетеня Минздрава Италии, в стране за сутки выявили 5140 случаев COVID-19, что на 83 больше, чем днём ранее. Соотношение числа обработанных тестов (порядка 259 тысяч) и количества полученных положительных результатов составило 1,98 процента (против 2,2 процента 23 июля). Больше всего заразившихся обнаружено в Лацио (845), Сицилии (626), Венето (576), Ломбардии (574) и Эмилии-Романье (468).

Наличие COVID-19 в Италии на сегодняшний день точно установлено у 62 523 человек. Госпитализированы с симптомами болезни 1340 человек (плюс 36). В отделениях интенсивной терапии лечатся 173 тяжелобольных (плюс 17). На карантине и в домашней самоизоляции находятся ещё 61 011 бессимптомных больных (плюс 3718).





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За прошедшие 24 часа выздоровели 1362 человека, в то же время скончались пятеро инфицированных COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 4 312 073 человека, включая 127 942 умерших и 4 122 208 выздоровевших.

Согласно Il Sole 24 Ore, в Италии, по состоянию на 24 июля, сделано 64 481 966 прививок от COVID-19, число прошедших полный курс вакцинации равно 29 463 542, что соответствует 49,7 процента населения страны.

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