Полезные свойства жасмина и сферы его применения

Вадим Карасев

Жасмин — уникальное растение, которое обладает особыми целебными и магическими свойствами. Настало время узнать, какую пользу вам может принести это растение.

Растения несут в себе не только красоту, но и полезные свойства. Жасмин — яркий пример того, каким красивым, приятным на запах и вкус может быть растение-помощник. Вы можете вырастить его у себя на подоконнике, как и некоторые полезные травы.

Основные целебные свойства жасмина

Первое, о чем стоит знать, — это то, что жасмин не растет в природе в нашей стране. Это значит, что придется делать запасы исходя из личных возможностей по выращиванию растения. Жасмин можно вырастить на подоконнике, а можно высадить в открытый грунт на даче или на заднем дворе своего дома. Растение не особо привередливое, но правильный уход обязателен, если вы хотите получить много душистых цветков.

Основная сила растения заключена именно в соцветиях. В них содержится эфирное масло, полезные кислоты: салициловая, бензойная и муравьиная. Цветки жасмина обладают очень мощным противовоспалительным свойством. Считается, что жасмин помогает при циррозе печени.

Цветки растения добавляют в чай (преимущественно зеленый). Очень любят так делать в Англии и в Индии. Такой чай будет обладать успокаивающим действием, поможет быстрее уснуть. Точно такой же эффект будет, если вы примете ванну с цветками или листьями данного растения.

Лепестки жасмина очень часто применяются в кулинарии. Их кладут в салаты, добавляют в десерты. Такие традиции есть во множестве стран. Это не только очень вкусно, но и полезно.

Даже простой запах жасмина может быть очень полезен. Те, кто выращивают его дома, должны знать, что запах данного растения улучшает работу мозга. Ставьте растение поближе к рабочему месту.

Жасмин очень полезен для кожи. Вы можете сделать из него спиртовой настой в пропорции один к одному. Например, если у вас есть 50 грамм цветов растения, вы можете залить их 50 миллилитрами спирта. Далее полученный настой разводят водой в соотношении один к десяти и используют для создания компрессов.

Использование жасмина в магии

У многих народов жасмин до сих пор считается священным растением. Считается, что человек, который вырастил жасмин, будет счастливее и заслужит расположение высших сил и любовь природы. Наблюдения и приметы говорят о том, что в доме, где есть жасмин, чаще происходят приятные вещи.

Цветки жасмина можно использовать как финансовый талисман. Если этого растения нет на работе, можно положить на стол несколько цветков. Собирать цветки стоит после захода Солнца в Новолуние. В такое время они будут обладать наибольшей силой.

Считается, что жасмин — это растение, которое улучшает интуицию. Если оно растет у вас дома, значит, ваше шестое чувство реже будет вас обманывать. Если растение будет стоять в комнате, где вы спите, то вы сможете чаще видеть вещие сны.

Там, где есть жасмин, преобладает гармония и доброта. Если вы хотите, чтобы в вашей семье были только приятные моменты и царили добро, открытость и искренность, обязательно заведите себе такое растение. Видов жасмина есть довольно много, но каждый из них обладает свойством укреплять любовь.