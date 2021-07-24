Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Полнолуние 24 июля 2021 года: что можно делать и что нельзя

Полнолуние 24 июля 2021 года: что можно делать и что нельзя

Полнолуние 24 июля будет неблагоприятным днем. Именно поэтому важно знать, какие дела принесут удачу, а какие ее отпугнут. Астрологи рассказали, чем нужно заниматься в эту субботу.


Луна окажется в Знаке Водолея, поэтому большинство запретов коснется сфер общения, поездок и работы. В этот день старайтесь пользоваться талисманами удачи и сильными оберегами от всех проблем.

Что можно делать 24 июля

Отдыхать. Релаксация и простое пребывание в спокойной атмосфере даст вам возможность обойти стороной беды и неурядицы. В такие дни лучше побыть дома, занимаясь любимым делом.

Делать информационную чистку. В этот день очень полезно проверять компьютер на вирусы, чистить спам, удалять ненужные файлы, контакты. Наведите порядок у себя на рабочем столе, удалите ненужные программы.

Можно и даже нужно принимать людей такими, какие они есть. Если вы постараетесь исправить кого-то, этот человек может затаить на вас обиду. Делайте комплименты и не критикуйте тех, кого любите.


Что нельзя делать в это Полнолуние

Совершать безрассудные поступки. Ни в коем случае не поступайте необдуманно. Бесцельно рисковать сегодня крайне опасно. Это касается любой сферы жизни — не только работы и финансов. Необдуманные слова могут привести к затяжным конфликтам, ссорам, проблемам и недоверию.

Переутомляться. Если вы сегодня потратите много сил и энергии, то они не успеют восстановиться до завтра. В итоге на следующий день вы будете чувствовать себя разбитыми, слабыми.

Отправляться в дальнюю дорогу. Сегодня лучше быть дома и не покидать родных стен. Если вам нужно съездить по делам в черте города, это может не принести проблем, но длительные поездки могут сорваться.

Стремиться к излишествам. Отдых — это хорошо, но важно сделать что-то легкое по дому. Переутомляться тоже нельзя, но переставать двигаться вовсе тоже не стоит. Нужно ходить на прогулки, хотя бы на полчаса утром и вечером покидайте родной дом.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

"Красавица какая": Дина Саева снялась без лифчика, выставив напоказ свою грудь
"Красавица какая": Дина Саева снялась без лифчика, выставив
Финансовый гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
В Украине перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на 1 млрд гривен
В Украине перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на 1
Полнолуние 24 июля 2021 года: что можно делать и что нельзя
Полнолуние 24 июля 2021 года: что можно делать и что нельзя
Норвегия жалуется на "русских захватчиков" в местной экосистеме
Норвегия жалуется на "русских захватчиков" в местной
Виктория Дайнеко, Виктория Лопырева с мужем, Олеся Судзиловская и другие на премьере сериала "Плохой доктор"
Виктория Дайнеко, Виктория Лопырева с мужем, Олеся Судзиловская и
У Литвы закончилась колючая проволока для строительства забора на границе с Белоруссией
У Литвы закончилась колючая проволока для строительства забора на
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Мурашко ответил на вопросы о вакцинации в прямом эфире общества "Знание"
Мурашко ответил на вопросы о вакцинации в прямом эфире общества
Модный дайджест: от первой трансмодели на обложке Sports Illustrated до свадебного платья из масок
Модный дайджест: от первой трансмодели на обложке Sports Illustrated
Глава Минздрава: требования по вакцинации детей от COVID-19 вводить не планируется
Глава Минздрава: требования по вакцинации детей от COVID-19 вводить
Мурашко заявил, что все российские вакцины от коронавируса подходят для ревакцинации
Мурашко заявил, что все российские вакцины от коронавируса подходят

Топ на сегодня

5 вещей, от которых нужно отказаться в августе 2021 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в августе 2021 года, чтобы стать
Vans и Metallica выпустят кеды в честь 30-летнего юбилея «Black Album» (ФОТО)
Vans и Metallica выпустят кеды в честь 30-летнего юбилея «Black
Битва платьев: Лиззо против Биби Рексы
Битва платьев: Лиззо против Биби Рексы
Магические законы успеха
Магические законы успеха
"Близняшки": Риз Уизерспун опубликовала новое селфи со своей 21-летней дочерью
"Близняшки": Риз Уизерспун опубликовала новое селфи со

Еще по теме

Полнолуние в июле 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков Зодиака
Новолуние 10 июля 2021 года: что можно делать и что нельзя
Полнолуние 28 января 2021 года: что можно делать и что нельзя
Полнолуние и затмение 30 ноября 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день