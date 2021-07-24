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Помощь пострадавшим от ЧС на Дальнем Востоке придёт быстрее

Помощь пострадавшим от ЧС на Дальнем Востоке придёт быстрее

Тема: Постановления правительства


04:07  Автор: Светлана Заверняева



В России появится правительственная комиссия по ликвидации последствий подтоплений на Дальнем Востоке. Решения комиссии будут обязательны для федеральных и региональных органов госвласти. Постановление правительства о создании новой структуры вступает в силу 24 июля.

Правительственная комиссия должна будет организовывать работы федеральных министерств и ведомств, а также региональных властей и организаций, задействованных в ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке. Предполагается, что это ускорит принятие решений и позволит завершать все запланированные мероприятия в кратчайшие сроки.

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Новая структура будет координировать вопросы  ликвидации последствий ЧС, оказания соцподдержки пострадавшим гражданам, отселения жителей из пострадавших районов, ремонта поврежденного жилья и строительства нового взамен утраченного, восстановления дорог, энергетических и социальных объектов, объектов ЖКХ.

Законы, вступающие в силу с 24 июля


Состав комиссии кабмин утвердит отдельным распоряжением. Решения комиссии обязательны для федеральных и региональных органов госвласти.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


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По материалам: pnp.ru

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