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Путин 25 июля поучаствует в спуске на воду супертраулера в Петербурге

Путин 25 июля поучаствует в спуске на воду супертраулера в Петербурге

15:26  Автор: Юлия Тихонова



Президент России Владимир Путин 25 июля в Санкт-Петербурге после участия в Главном военно-морском параде будет присутствовать на церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. 

Накануне глава государства подписал указ о проведении в День ВМФ, 25 июля, в Санкт-Петербурге Главного военно-морского парада и запуске артиллерийского салюта.

В Севастополе проходит генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ


«В присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера «Механик Сизов». Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в День ВМФ глава государства будет присутствовать на параде в Санкт-Петербурге. Владимир Путин по традиции в этот день примет парад, проходящий в акватории Невы, а также обойдёт на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

В этом году в Главном параде в честь Дня ВМФ примут участие более 50 кораблей, в том числе из Индии, Ирана и Пакистана, и более четырёх тысяч военнослужащих. Парады также пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе. Ранее сообщалось, что в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке будут участвовать корабли ВМС Вьетнама.


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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