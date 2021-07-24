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Разработчики и производители авиационных приборов получат субсидии

Разработчики и производители авиационных приборов получат субсидии

Тема: Постановления правительства


03:07  Автор: Мария Соколова



В России обновили правила предоставления субсидий на реализацию проектов по выходу предприятий авиационного приборостроения на мировой рынок. Такое постановление правительства вступает в силу 24 июля.

В документе уточняют правила предоставления указанных субсидий. Бюджетные средства выделят на сертификацию разработчиков и производителей бортового приборного оборудования и авиационных систем.  Также субсидия пойдет на достижение целевых показателей по поставкам российских бортовых авиационных комплексов и агрегатов для воздушных судов.

Законы, вступающие в силу с 24 июля


Получить помощь из бюджета могут предприятия, имеющие действующую лицензию и осуществляющие разработку, производство, испытания и ремонт авиационной техники. Сведения о субсидии разместят на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в Интернете в разделе «Бюджет».


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#авиа #промышленность


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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