Разработчики и производители авиационных приборов получат субсидии

Алексей Вольцев

Тема: Постановления правительства

03:07 Автор: Мария Соколова

В России обновили правила предоставления субсидий на реализацию проектов по выходу предприятий авиационного приборостроения на мировой рынок. Такое постановление правительства вступает в силу 24 июля.

В документе уточняют правила предоставления указанных субсидий. Бюджетные средства выделят на сертификацию разработчиков и производителей бортового приборного оборудования и авиационных систем. Также субсидия пойдет на достижение целевых показателей по поставкам российских бортовых авиационных комплексов и агрегатов для воздушных судов.

Законы, вступающие в силу с 24 июля

Получить помощь из бюджета могут предприятия, имеющие действующую лицензию и осуществляющие разработку, производство, испытания и ремонт авиационной техники. Сведения о субсидии разместят на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в Интернете в разделе «Бюджет».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

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