Сбежавший жених, роман с лучшим другом и два суперкоротких брака: все о бойфрендах и мужьях Дженнифер Лопес

Вадим Карасев

24 июля празднует 52-й день рождения Дженнифер Лопес, которая в последнее время выглядит на снимках папарацци особенно счастливой. Вероятно, дело в новой/старой любви: как известно, не так давно Джей Ло возобновила отношения со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. В начале 2000-х эти двое были звездной парой номер один, впрочем, каждый роман Лопес можно назвать ярким. А их на счету дивы было немало — вспоминаем самые интересные моменты ее личной жизни.

Охани Ноа

Кубинец Охани Ноа прославился как раз благодаря своему недолгому браку с Дженнифер Лопес. Это было в конце 90-х, когда будущая звезда начинала заявлять о себе в мире шоу-бизнеса, а ее избранник работал официантом в Майами — в ресторане, принадлежавшем Глории Эстефан. Как пишет пресса, Лопес влюбилась в симпатичного официанта незадолго до премьеры фильма "Селена", который называют ее звездным часом. После этого проекта к Дженнифер пришла настоящая слава, а Охани успел погреться в лучах известности жены, совершив вместе с ней несколько выходов на красную дорожку.





Дженнифер Лопес и Охани Ноа





Брак не продлился и года: в январе 1998-го пара развелась спустя всего 11 месяцев после свадьбы. Причины расставания так и остаются неизвестными. Артистка, судя по всему, пыталась сохранить хорошие отношения и в 2002-м даже наняла бывшего менеджером своего ресторана Madres. Но через полгода уволила. Также им пришлось решать разногласия в суде: мужчине запретили делиться какими-либо подробностями их с Джей Ло совместной жизни (что он как раз собирался сделать, готовя к выпуску свои мемуары).









Из сферы обслуживания Охани довольно быстро переместился поближе к звездным кругам. Как говорится в инстаграме экс-супруга Лопес (где у него, между прочим, 42 тысячи подписчиков), сейчас он "актер/модель, ведущий, предприниматель, писатель, продюсер, персональный тренер". В начале 2000-х Ноа снялся в паре фильмов и даже продюсировал один проект. Дженнифер редко публично вспоминает первого мужа: однажды она упомянула, что два из трех ее браков были слишком короткими и поэтому "не считаются".





Пи Дидди

Ближе к миллениуму Джей Ло уже обрела статус суперзвезды, ее дебютный альбом On the 6 гремел по всему миру, а благодаря ленте "Вне поля зрения" она стала первой в истории латиноамериканкой, заработавшей миллион долларов за один фильм. В том же мегауспешном для Лопес 1999-м пресса узнала о ее романе с Паффом Дэдди, позднее известным как Пи Дидди. Сблизились знаменитости как раз на почве совместной работы над первым альбомом Дженнифер.





Дженнифер Лопес и Пи Дидди









Отношения пары СМИ называли "турбулентными", впоследствии Лопес признавалась, что рэпер изменял ей и причинял этим страдания. Что в итоге и привело к разрыву в 2001-м.

Во время этих отношений я постоянно плакала, просто сходила с ума. Я никогда не ловила его на неверности, но прекрасно все знала. Он мог сказать, что на пару часов уедет в клуб — и возвращался только утром,

— рассказывала певица и актриса в интервью 2003 года.





В период этого романа не обошлось даже без криминальных историй: однажды звездную пару задержали в Нью-Йорке в связи со стрельбой в ночном клубе. Обоих обвинили в применении оружия и "краже имущества", но суд Манхэттена признал Лопес невиновной (а вот Дидди пришлось отвечать перед законом).









Крис Джадд

После расставания с рэпером Джей Ло была одна совсем недолго: она начала встречаться с танцором и хореографом Крисом Джаддом, и уже в сентябре 2001-го они сыграли свадьбу. Познакомилась пара в Испании на съемках клипа Love Don't Cost a Thing, где Крис выступал в качестве хореографа. Он потом рассказывал, что это была любовь с первого взгляда:

Дженнифер входит, мы жмем друг другу руки, обмениваемся взглядами, и у меня в голове мысль: "Боже мой, я женюсь на этой женщине".





Дженнифер Лопес и Крис Джадд





Предчувствия, как говорится, его не обманули. Но союз оказался еще менее долговечным, чем первый опыт семейной жизни звезды: расстались супруги спустя всего девять месяцев. По слухам, Крис не выдержал давления со стороны преследовавших его знаменитую жену папарацци.

Ваша приватность постоянно нарушается, вы больше не можете жить как обычный человек. Даже наша свадьба была просто цирком. По-моему, нескольких людей арестовали за то, что они пытались взобраться на гору и сделать фото. Нам в буквальном смысле пришлось закрывать воздушное пространство,

— вспоминал Джадд.









Бен Аффлек

Не привыкшая к одиночеству Лопес уже совсем скоро обзавелась новыми отношениями. Фильм "Джильи", где она снималась с Беном Аффлеком, критики впоследствии разнесли в пух и прах, но было ли до этого дело актерам, между которыми на съемках проскочила искра? Да такая, что уже в ноябре 2002 года, спустя полгода после развода со вторым мужем, Дженнифер объявила о помолвке. У новой голливудской power couple было множество поклонников, журналисты придумали союзу название — "Беннифер". Кстати, с этого и пошла традиция давать звездным парам подобные прозвища.





Аффлек снялся в клипе певицы Jenny From The Block: в песне она рассказывала о своей звездной жизни, а видео иллюстрировало то, как за Джен и Беном неотступно следуют папарацци.





Альбом This Is Me... Then, который вышел в самый разгар отношений, Лопес посвятила своему возлюбленному. Это говорилось прямым текстом: одна из песен даже называлась Dear Ben. Знаменитости блистали вместе на красных дорожках и готовились к свадьбе, которую назначили на 14 сентября 2003 года. Дженнифер должна была появиться на церемонии в роскошном платье Vera Wang за 15 тысяч долларов.





Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Каково же было изумление публики, когда свадьбу отменили за день до торжества! Причем "сбежавшей невестой" оказался Аффлек, а не его избранница. Почему актер принял такое решение — остается загадкой. СМИ строили предположения о том, что он стал неуютно чувствовать себя в тени Джей Ло (карьера самого Бена тогда заметно буксовала), либо у жениха просто сдали нервы из-за все тех же папарацци.





Почти через десять лет после несостоявшейся свадьбы Аффлек рассказывал в интервью для The Hollywood Reporter, что они с экс-невестой продолжают общаться:

Ну, конечно, она не обращается ко мне за советом, но у нас такие отношения, когда можно написать друг другу: "Твой новый фильм просто супер".









Лопес в тот же период признавалась в интервью, что, когда все случилось, она тяжело переживала расставание. Вспоминая ту историю, звезда отметила, что тогда ей впервые "разбили сердце".

Через год после разрыва с Лопес Аффлек женился на Дженнифер Гарнер, у них двое детей. Актеры прожили вместе десять лет и в 2015 году развелись. Последний громкий роман у Бена был с актрисой Аной де Армас, а после окончания отношений пошли слухи о его возобновленной лавстори с Джей Ло. Сейчас звезды уже не скрывают того, что снова вместе.





Марк Энтони

Итак, даже таким женщинам, как Джей Ло, бывает, разбивают сердце — однако она не была бы самой собой, если бы стала долго грустить по этому поводу. Утешение знаменитость нашла в компании своего давнего друга, певца Марка Энтони — именно он морально поддерживал ее после разрыва с Аффлеком.





Дженнифер Лопес и Марк Энтони

Летом 2004 года Марк оформил развод со своей первой женой, бывшей "Мисс Вселенная" Дайанарой Торрес, и спустя всего неделю женился на Дженнифер. На этот раз все казалось идеальным: знаменитости вместе гастролировали, выглядели очень счастливыми, а в ноябре 2007 года объявили во время совместного тура, что ждут ребенка. У них родились двойняшки, Макс и Эмми.









Но и этот брак Джей Ло распался, правда, гораздо позднее, чем предыдущие. Прожив вместе семь лет, Энтони и Лопес заявили о разводе. По словам звезд, их брак переживал кризис, с которым им так и не удалось справиться. Прессе стало известно, что инициатором расставания являлась Дженнифер. Официально развод был оформлен только через три года после совместного заявления о нем.









Позже Лопес писала в своей автобиографии о разводе:

Моим детям было всего три года, все это было болезненно, но в жизни так бывает. Ваши отношения сначала идеальны, но потом все становится просто хуже некуда.





Дженнифер Лопес с детьми









Также она говорила в интервью 2016 года:

Когда брак закончился, было непросто понять и простить. Реальность оказалась далека от того, о чем я мечтала, и было бы проще поддаться таким эмоциям, как разочарование и гнев. Но Марк отец моих детей и всегда им будет. Поэтому мне пришлось поработать над собой, чтобы воспринимать вещи правильно. Пока это самое сложное, что мне приходилось делать в жизни.









Тем не менее, Лопес никогда не высказывалась плохо о бывшем супруге и в интервью, наоборот, подчеркивала, что он вселял в нее уверенность, помогал развиваться в музыкальной карьере. Более того, через несколько лет после развода музыканты записали совместный альбом на испанском языке.

Работая над этим альбомом, мы будто бы починили те детали наших отношений, которые пострадали во время брака и развода. И это снова сделало нас друзьями,

— говорила Дженнифер в 2017 году.





Каспер Смарт

Сразу после того как летом 2011 года Джей Ло объявила о разрыве с Марком Энтони, выяснилось, что она встречается с танцором Каспером Смартом, который был младше звезды на 17 лет. Они познакомились, когда Смарт выступал на подтанцовке, однако после начала романа молодой человек был повышен до хореографа.

Долгое время отношения были исключительно профессиональными, но все случилось как-то спонтанно. Возникла химия, и с этим невозможно было справиться,

— рассказывал в 2012 году Каспер.





Каспер Смарт и Дженнифер Лопес





Этот союз тоже был относительно долгим по звездным меркам: влюбленные провели вместе почти три года, после расставания пытались дать отношениям еще один шанс, но в итоге решили остаться друзьями. По слухам, причиной разрыва могла стать неверность Смарта. Таблоиды писали, что Джей Ло якобы узнала о переписках сексуального характера между ее бойфрендом и несколькими моделями-трансгендерами.

В их окружении все только об этом и говорили. Дженнифер надоели сплетни, ей не нужна вся эта драма, так что она просто решила двигаться дальше,

— рассказывал анонимный источник в беседе с Page Six.









Судя по всему, бывшие влюбленные не держат друг на друга зла. В интервью 2017 года Каспер говорил о том, что Лопес "просто феноменальна".





Алекс Родригес

В конце 2016-го пресса писала про предполагаемый роман Дженнифер с Дрейком, но вскоре артистка опровергла слухи, сказав, что они просто вместе работали над песней. В марте 2017-го Лопес начала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом.





Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Они без ума друг от друга, и у них так много общего — от латиноамериканского происхождения до любви к Нью-Йорку и своим детям,

— рассказывал инсайдер.

В день рождения спортсмена певица писала ему трогательное послание в соцсети:

Малыш, проведя более полутора лет с тобой, узнавая тебя все лучше и лучше, я каждый день удивляюсь тому, насколько ты великодушный и любящий человек как по отношению ко мне, так и ко всем, кто рядом с тобой.





Вскоре таблоиды сообщали, что влюбленные живут вместе и познакомили своих детей: у Алекса две дочери от прошлого брака. Бейсболист говорил, что с Дженнифер "снова чувствует себя ребенком" (не знаем, правда, хороший ли это знак), а инсайдеры уверяли:

Помолвка, определенно, скоро состоится. Алекс буквально одержим Джен и проводит с ней столько времени, сколько возможно.





Через два года после начала отношений пара обручилась: на странице певицы в Instagram появилось фото кольца с крупным камнем.













Свадьбу запланировали на лето 2020 года, но пандемия помешала этому сбыться. Торжество переносили два раза, а затем молодожены и вовсе решили не спешить. А может, это решила невеста. В начале 2021-го она упоминала в интервью о посещении семейного психолога, которое "позитивно сказалось" на их отношениях со спортсменом, по поводу свадьбы же сказала, что "лучше не торопиться" и что они с Алексом хотят "подождать и сделать это тогда, когда придет время".





Однако время не пришло: уже через месяц после тех самых высказываний издание Page Six со ссылкой на проверенный источник сообщило о расставании пары. Нельзя сказать, что это было шоком, ведь на тот момент в прессе ходили слухи о виртуальном флирте Родригеса со звездой реалити-шоу и моделью Playboy Мэдисон ЛеКрой. По словам девушки, их весьма откровенное общение происходило незадолго до того, как Алекс сделал предложение Джей Ло.





Инсайдеры подтверждали, что все давно уже шло к расставанию. В апреле 2021-го Дженнифер и Алекс сделали заявление для прессы: они "решили, что им лучше быть просто друзьями".





Мы поздравляем Дженнифер с днем рождения и продолжаем с интересом следить за развитием событий в ее личной жизни!

