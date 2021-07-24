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Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

В семье 47-летнего Сергея Безрукова и 37-летней Анны Матисон случилось пополнение. У звездной пары родился третий общий ребенок.

Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом,

— сообщил своим подписчикам Безруков.


О беременности жены Сергей Безруков сообщил поклонникам и журналистам сам. В начале июля он опубликовал в своем инстаграме новое фото с Анной, на котором она предстала с уже заметно округлившимся животом. Позже актер также поделился и видео с беременной женой и их двумя детьми, в котором радостно объявил о скором пополнении в семье:

Ждем-с третьего!


Сергей Безруков и Анна Матисон


 


Сергей Безруков и Анна Матисон женаты с 2016 года. Помимо новорожденного малыша, у звездной пары есть двое общих детей — пятилетняя дочь Мария и двухлетний сын Степан. У звезды сериала "Бригада" также есть 13-летняя дочь Саша и 10-летний сын Иван от предыдущих отношений с актрисой Кристиной Смирновой. Актер поддерживает отношения с сыном и дочерью и даже иногда выводит их в свет.


Сергей Безруков и Анна Матисон с дочерью Машей и сыном Степаном


Сергей Безруков с женой Анной Матисон, сыном Иваном и дочерью Сашей

О наличии у Сергея старших детей прессе стало известно только через несколько лет после их появления на свет. Это произошло в 2013 году, когда в сети распространились фото маленьких детей Безрукова, сделанные папарацци. Саша и Иван родились, когда Безруков еще состоял в официальном браке с Ириной Безруковой. Сергей и Ирина были женаты 10 лет, общих детей за это время в браке у них не появилось.


Сергей Безруков с сыном Степаном и дочерью Машей

Новостью с читателям Spletnik поделился блогер Zenitsu98.


Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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