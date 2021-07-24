Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У Литвы закончилась колючая проволока для строительства забора на границе с Белоруссией

У Литвы закончилась колючая проволока для строительства забора на границе с Белоруссией

Литве не хватило колючей проволоки для строительства забора на границе с Белоруссией. Заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамовичюс посетовал на дефицит материала, относящегося к военной номенклатуре.

Чиновник рассказал, что в Литве такую проволоку не делают, но в армейском резерве ее нашлось 4,5 км, еще 20 км планируется закупить в ближайшее время. Общая протяженность заграждения должна составить 550 километров при общей протяженности границы 678 км. Стоимость проекта превышает 40 млн евро.

Для возведения ограждения необходим материал. Вопрос упирается в его отсутствие.

Для строительства объекта применяется концертина — это разновидность острой колючей проволоки, которую практически невозможно преодолеть без мощных кусачек или ножниц по металлу. Литве пришлось пойти на такие меры, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Белоруссии.

Как писал Ruposters, ранее президент РБ Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет помогать Европе решать проблему мигрантов в свете санкций, введенных Брюсселем против Минска. Он также назвал литовских пограничников фашистами.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Норвегия жалуется на "русских захватчиков" в местной экосистеме
Норвегия жалуется на "русских захватчиков" в местной
Виктория Дайнеко, Виктория Лопырева с мужем, Олеся Судзиловская и другие на премьере сериала "Плохой доктор"
Виктория Дайнеко, Виктория Лопырева с мужем, Олеся Судзиловская и
У Литвы закончилась колючая проволока для строительства забора на границе с Белоруссией
У Литвы закончилась колючая проволока для строительства забора на
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Мурашко ответил на вопросы о вакцинации в прямом эфире общества "Знание"
Мурашко ответил на вопросы о вакцинации в прямом эфире общества
Модный дайджест: от первой трансмодели на обложке Sports Illustrated до свадебного платья из масок
Модный дайджест: от первой трансмодели на обложке Sports Illustrated
Глава Минздрава: требования по вакцинации детей от COVID-19 вводить не планируется
Глава Минздрава: требования по вакцинации детей от COVID-19 вводить
Мурашко заявил, что все российские вакцины от коронавируса подходят для ревакцинации
Мурашко заявил, что все российские вакцины от коронавируса подходят
Артековцы подняли триколор над Адаларами в честь российских олимпийцев
Артековцы подняли триколор над Адаларами в честь российских олимпийцев
На Ставрополье более 500 школьников смогут обучиться в центре цифрового образования «IT-куб»
На Ставрополье более 500 школьников смогут обучиться в центре
Кэмерон Диас, Бенджи Мэдден и их полуторагодовалая дочь попали в объективы папарацци
Кэмерон Диас, Бенджи Мэдден и их полуторагодовалая дочь попали в
Разрушительные наводнения предупреждают об опасности глобального потепления — The Economist
Разрушительные наводнения предупреждают об опасности глобального

Топ на сегодня

Озорник и очаровашка: 20 раз, когда принц Джордж своим поведением вызывал у нас улыбку
Озорник и очаровашка: 20 раз, когда принц Джордж своим поведением
5 вещей, от которых нужно отказаться в августе 2021 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в августе 2021 года, чтобы стать
Полнолуние в июле 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков Зодиака
Полнолуние в июле 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков
Vans и Metallica выпустят кеды в честь 30-летнего юбилея «Black Album» (ФОТО)
Vans и Metallica выпустят кеды в честь 30-летнего юбилея «Black
Гаэль Гарсиа Берналь станет отцом в третий раз
Гаэль Гарсиа Берналь станет отцом в третий раз

Еще по теме

Латвия построит забор на границе с Белоруссией - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Латвия оградилась от России забором с колючей проволокой за 21 млн евро
Польские СМИ заявили, что Россия укрепляет заграждение на границе с Польшей
Польша построит на границе с государством Украина и Белоруссией забор из-за АЧС