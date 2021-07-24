У Литвы закончилась колючая проволока для строительства забора на границе с Белоруссией

Вадим Карасев

Литве не хватило колючей проволоки для строительства забора на границе с Белоруссией. Заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамовичюс посетовал на дефицит материала, относящегося к военной номенклатуре.

Чиновник рассказал, что в Литве такую проволоку не делают, но в армейском резерве ее нашлось 4,5 км, еще 20 км планируется закупить в ближайшее время. Общая протяженность заграждения должна составить 550 километров при общей протяженности границы 678 км. Стоимость проекта превышает 40 млн евро.

Для возведения ограждения необходим материал. Вопрос упирается в его отсутствие.

Для строительства объекта применяется концертина — это разновидность острой колючей проволоки, которую практически невозможно преодолеть без мощных кусачек или ножниц по металлу. Литве пришлось пойти на такие меры, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Белоруссии.

Как писал Ruposters, ранее президент РБ Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет помогать Европе решать проблему мигрантов в свете санкций, введенных Брюсселем против Минска. Он также назвал литовских пограничников фашистами.