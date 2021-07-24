Ученые NASA рассказали о внутреннем строении Марса

Вадим Карасев

Эксперты миссии NASA по изучению Марса исследовали и нанесли на карту внутреннее строение планеты, руководствуясь данными сейсмической активности, которые собрал аппарат Mars InSight. Результаты этой работы сильно удивили специалистов, пишет The Wall Street Journal.

Внутренняя структура Марса отличается от земной толстой корой и тонким слоем мантии. Также у Красной планеты крупное, более жидкое и менее плотное ядро, чем ожидали исследователи. Его радиус составляет почти 1,83 тыс. км, в нём есть водород, кислород, углерод и сера.

По словам ученых, кора имеет толщину от 24 до 72 км, мантия менее слоиста, чем мантия Земли, а ее толщина равна примерно 1,59 тыс. км. Таким образом, можно предположить, что небесное тело образовалось за миллионы лет до Земли.

Аппарат InSight зафиксировал несколько марсотрясений, их сила и частота оказались гораздо меньше, чем предполагалось. Одно из землетрясений, зарегистрированное в июле 2020 года на Аляске магнитудой 7,8 было в 6 тыс. раз сильнее, чем самое сильное марсотрясение, известное экспертам.

Ранее Ruposters писал, что ровер Perseverance сделал снимки дна древнего озера, которое он обнаружил при исследовании поверхности Марса.

