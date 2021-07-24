"Удачно попу сделали. Но дорого": Гузеева оценила оголенный зад своей дочери

Вадим Карасев

62-летняя Лариса Гузеева прокомментировала откровенное фото своей дочери Ольги Бухаровой, похваставшейся сочными ягодицами на своей странице в инстаграме.

20-летняя Ольга Бухарова в очередной раз выложила откровенный снимок в соцсетях. Дочь известной телеведущей показала подписчикам свою мокрую филейную часть в трусиках.



Провокационный снимок был сделан во время купания девушки. На фото девушка позирует без макияжа и в футболке на голую грудь.



Фото Ольги Бухаровой прокомментировала ее мать Лариса Гузеева, являющаяся ведущей популярного шоу Первого канала "Давай поженимся!".

"Красиво попу сделали. Но дорого", - лаконично написала звезда, не став пояснять свои слова.

На откровенный снимок дочери Ларисы Гузеевой бурно отреагировали пользователи Сети. "Как-то не очень прилично", "А попу на обозрение зачем?", "Толстовата", - пишут подписчики.

До этого дочь звезды "Давай поженимся!" Ларисы Гузеевой продемонстрировала свою фигуру, снявшись совершенно обнаженной в ванне.



Как писал NEWSTES, ранее Лариса Гузеева рассказала о необычном подарке на 16-летие сына. Телезвезда заказала собственному отпрыску стриптизершу.