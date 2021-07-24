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Утверждён порядок согласования с регионами проектов о комплексном развитии территорий

Утверждён порядок согласования с регионами проектов о комплексном развитии территорий

Тема: Постановления правительства


05:07  Автор: Светлана Заверняева



Правительство определило порядок принятия решения о комплексном развитии территории и согласования такого проекта с региональными властями. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 24 июля.

Как следует из документа, правительство принимает решение о комплексном развитии территории, если в её границах расположены только федеральные объекты недвижимости, решение реализуется в рамках приоритетного инвестпроекта региона с привлечением федерального финансирования (кроме ассигнований на переселение граждан из аварийного жилья) и в случае, когда решение реализуется определенной государством компанией.

Процедура согласования решения о комплексном развитии территории предполагает, что сначала глава региона направляет документы в Минстрой, после чего в случае наличия разногласий проект возвращают губернатору либо он выносится на правительственную комиссию.

Законы, вступающие в силу с 24 июля


Документ также допускает отказ в согласовании проекта. Уточняется, что эту норму могут применить, если в границы попадают не предназначенные для таких целей виды земель (включая ИЖС) или если на участке расположено государственное имущество, выставленное на аукцион по продаже.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#в регионах #строительство


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По материалам: pnp.ru

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