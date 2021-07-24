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В Якутии горят леса на площади 2,4 тыс. га

В Якутии горят леса на площади 2,4 тыс. га

10:19  Автор: Юлия Тихонова



Более 220 природных пожаров действуют в Якутии, площадь активного горения 2,4 тысячи гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На территории Республики Саха (Якутия) действуют 222 природных пожара, за сутки ликвидировано 15. Площадь активного горения составляет 2,4 тыс. га», — сказали в пресс-службе.

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Как уточнили в ведомстве, в Сунтарский и Нюрбинский районы вылетали два самолета Бе-200ЧС. Они сбросили почти 30 тонн воды. 

Якутия является одним из самых пожароопасных регионов, в нем действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям нельзя посещать леса.

По данным Авиалесоохраны на 24 июля, режим ЧС из-за лесных пожаров введен в 10 регионах, особый противопожарный режим — в 65. 


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По материалам: pnp.ru

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