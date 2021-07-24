В Раде придумали, как спасти Украину после завершения "Северного потока - 2"

Вадим Карасев

Украина должна стать газовым хабом Европы, чтобы спасти свою газотранспортную систему (ГТС) после завершения строительства "Северного потока – 2". Об этом в эфире украинского телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.

Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, поставляя газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана или даже доставляя сжиженный природный газ кораблями, например, из Катара.

Нардеп призвал украинские власти продумать дальнейшие действия после ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2". Он также напомнил, что украинская ГТС перестанет функционировать при недостаточном заполнении газом, большая часть из которого идет из России.

Как писал Ruposters, ранее "Газпром" выразил готовность нарастить транзит газа через Украину после завершения действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.