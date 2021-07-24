Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Раде придумали, как спасти Украину после завершения "Северного потока - 2"

В Раде придумали, как спасти Украину после завершения "Северного потока - 2"

Украина должна стать газовым хабом Европы, чтобы спасти свою газотранспортную систему (ГТС) после завершения строительства "Северного потока – 2". Об этом в эфире украинского телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.

Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, поставляя газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана или даже доставляя сжиженный природный газ кораблями, например, из Катара.

Нардеп призвал украинские власти продумать дальнейшие действия после ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2". Он также напомнил, что украинская ГТС перестанет функционировать при недостаточном заполнении газом, большая часть из которого идет из России.

Как писал Ruposters, ранее "Газпром" выразил готовность нарастить транзит газа через Украину после завершения действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Раде придумали, как спасти Украину после завершения "Северного потока - 2"
В Раде придумали, как спасти Украину после завершения "Северного
Сбежавший жених, роман с лучшим другом и два суперкоротких брака: все о бойфрендах и мужьях Дженнифер Лопес
Сбежавший жених, роман с лучшим другом и два суперкоротких брака: все
Из-за бывшей жены Грудинина исключили из списка кандидатов КПРФ на выборы
Из-за бывшей жены Грудинина исключили из списка кандидатов КПРФ на
Ирина Безрукова, Павел Прилучный, Павел Табаков и другие на закрытии фестиваля "Горький fest"
Ирина Безрукова, Павел Прилучный, Павел Табаков и другие на закрытии
Памфилова: для нас было бы гораздо лучше со всех точек зрения, чтобы Павел Николаевич был в списке
Памфилова: для нас было бы гораздо лучше со всех точек зрения, чтобы
"Мы дружим, но не живем вместе": Павел Табаков рассказал об отношениях с матерью своей дочери
"Мы дружим, но не живем вместе": Павел Табаков рассказал об
"Удачно попу сделали. Но дорого": Гузеева оценила оголенный зад своей дочери
"Удачно попу сделали. Но дорого": Гузеева оценила оголенный
Обновляем косметички: новые уходовые средства для лица и тела на все случаи жизни
Обновляем косметички: новые уходовые средства для лица и тела на все
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 июля 2021 года
Москву признали самым чистым регионом России
Москву признали самым чистым регионом России
"Она говорит #FreeBritney": Бритни Спирс снялась без лифчика, показав голую грудь
"Она говорит #FreeBritney": Бритни Спирс снялась без
Лунный день сегодня 24 июля 2021 года
Лунный день сегодня 24 июля 2021 года

Топ на сегодня

Модный дайджест: от первой трансмодели на обложке Sports Illustrated до свадебного платья из масок
Модный дайджест: от первой трансмодели на обложке Sports Illustrated
Мурашко ответил на вопросы о вакцинации в прямом эфире общества "Знание"
Мурашко ответил на вопросы о вакцинации в прямом эфире общества
ВЦИОМ узнал отношение россиян к однополым бракам
ВЦИОМ узнал отношение россиян к однополым бракам
В Украине перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на 1 млрд гривен
В Украине перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на 1
Модная битва: Анастасия Задорина против Снежаны Георгиевой
Модная битва: Анастасия Задорина против Снежаны Георгиевой

Еще по теме

Что будет с транзитом через Украину после запуска «Северного потока — 2»?
Премьер Польши: «Северный поток – 2» — смерть для Украины
Польша связала «Северный поток-2» с «нападением» России на Украину
Песков рассказал, что будет с транзитом газа через Украину