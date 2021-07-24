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В Украине каждое пятое государственное предприятие убыточно - ФГИУ

В Украине каждое пятое государственное предприятие убыточно - ФГИУ
В Украине каждое пятое государственное предприятие убыточно, а около 15% госимущества вообще не используется.
Об этом во время пресс-конференции на тему: «Приватизация + Демонополизация = Экономический рост» рассказал заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко.

«У нас каждое пятое государственное предприятие убыточно, каждое третье - не выходит на связь и нормально не функционирует. А что касается государственного имущества, то более 15% вообще не используется. Для сравнения, это площадь более 200 стадионов «Олимпийский», которые пустуют или находятся в «серой» и «черной» аренде», - отметил чиновник.
Кроме того, часть предприятий нуждается в реконструкции и модернизации. По словам Кошеленко, решить эту проблему может приватизация, которая будет способствовать привлечению инвестиционных средств в обновление таких предприятий и наполнению госбюджета в целом.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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