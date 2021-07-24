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ВЦИОМ узнал отношение россиян к однополым бракам

ВЦИОМ узнал отношение россиян к однополым бракам

ВЦИОМ провел опрос среди 600 россиян в возрасте от 18 лет на предмет отношения к однополым бракам. По итогам исследования выяснилось, что большинство жителей страны (75%) отрицательно относятся к этому социальному явлению.

"К однополым бракам большинство россиян относятся отрицательно (75%, наименьшее значение наблюдалось в 2005 году — 59%, наибольшее в 2015 году — 80%). Чаще других категорично не согласны с данным правом мужчины и люди в возрасте от 35 лет (свыше 65%). Полностью поддерживают право на официальную регистрацию однополых браков 5% опрошенных, еще 7% скорее согласны с такой позицией. Респонденты от 18 до 24 лет чаще других согласны с правом однополых пар на официальные отношения (39%)", — говорится в материалах опроса.

31% респондентов считают сексуальную ориентацию частным делом каждого. Такие цифры являются наивысшим показателем за все 17 лет исследования ВЦИОМ темы однополых отношений. В 2014 году такого мнения придерживались 24% опрошенных, в 2013-м — 17%, в 2015-м — 22%. Также уменьшилась доля тех, кто думает о представителях сексуальных меньшинств как об опасных людях, — в 2015 году их было 20%, сейчас всего лишь 11%.

Однако 23% россиян уверены: граждане с нетрадиционной ориентацией — больные люди, которым нужна медицинская помощь. Этот показатель за последние 17 лет почти не менялся: 22%, 21%, 20% и 23% в 2004, 2013, 2015 и 2021 годах соответственно.

Ранее Ruposters писал, что "ВкусВилл" извинился за статью об однополой семье покупателей. 

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По материалам: uposters.ru

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