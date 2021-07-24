Виктория Дайнеко, Виктория Лопырева с мужем, Олеся Судзиловская и другие на премьере сериала "Плохой доктор"

Вадим Карасев

В московском театре Crave вчера состоялась российская премьера сериала "Плохой доктор" (Dr. Death), которую посетили Виктория Дайнеко, Виктория Лопырева с мужем Игорем Булатовым, Олеся Судзиловская, Ирина Апексимова, Алика Смехова, Настасья Самбурская и другие звезды.

Триллер, в основу которого легла реальная история хирурга-социопата из Техаса, в заграничном прокате получил название "Доктор Смерть" по прозвищу главного героя. Главный герой сериала намеренно калечит своих пациентов, некоторые из них в результате умирают. Двое медиков и помощник прокурора пытаются докопаться до правды и разоблачить хирурга.

Главную роль в фильме исполнил Джошуа Джексон, его коллегами по съемочной площадке стали Алек Болдуин, Кристиан Слэйтер, Анна-София Робб, Доминик Берджесс, Грэйс Гаммер, Лайла Робинс и другие. Команду режиссеров составили три женщины: Дженнифер Моррисон, Ким Со Ен и Мэгги Кили.

Российские зрители смогут оценить сериальную новинку уже 2 августа.





Виктория Дайнеко





Олеся Судзиловская





Виктория Лопырева





DJ Грув





Настасья Самбурская





Елена Борщева с мужем Валерием Юшкевичем





Ирина Рахманова





Ирина Чайковская





Константин Гайдай





Настя Крайнова





Виктория Лопырева с мужем Игорем Булатовым





Ирина Апексимова









Юлия Капустина