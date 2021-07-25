25 июля — День Военно-морского флота России

Алексей Вольцев

00:00 Автор: Дмитрий Литвинов

День Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента России от 31 мая 2006 года №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».

В советской России этот профессиональный праздник был установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому его должны были отмечать ежегодно 24 июля. На последнее воскресенье июля его перенесли в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

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День ВМФ отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.

В этот день по всей стране проходит множество памятных и торжественных мероприятий, народные гуляния и встречи ветеранов. Также во всех городах — военно-морских базах России проходят военные парады, а завершают день праздничные концерты и салют.

Регулярный военный флот в России создали для преодоления территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-18 веков главным препятствием для экономического и социального развития государства.

Первый русский боевой корабль — фрегат «Орёл» — построили при царе Алексее Михайловиче. Его создали голландские корабелы по своему проекту, а название первый русский военный парусник получил в честь государственного герба.





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В октябре 1696 года решение Боярской думы законодательно определило создание Российского флота и положило начало его строительству. К весне 1700 года на воду спустили 40 парусных и 113 гребных судов.

Успешно решив южную проблему, Петр I поставил перед собой задачу добиться выхода на побережье Балтийского моря.

Сегодня Военно-Морской Флот, являясь видом Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначен для вооруженной защиты интересов государства, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать Сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи.

В состав ВМФ России входят надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска флота (морская пехота и войска береговой обороны), а также корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла.

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