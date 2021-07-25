9 законов мироздания, которые помогут вам стать счастливее

Вадим Карасев

Законы мироздания работают всегда и для всех. Если вы начнете им следовать, то сможете изменить свою жизнь к лучшему. Эксперты рассказали о нескольких законах Вселенной, которые помогут вам обрести удачу и обрести счастье.

Многие ищут счастье и пытаются достичь целей при помощи талисманов, думая, что они являются панацеей от всех проблем. На самом деле, главным источником счастья являемся мы сами, наше мировоззрение и образ жизни. Начните путь становления новой жизни с изменения самих себя.

Закон синхронности

Если вы становитесь успешными в любви, то вас начинает преследовать удача и в делах, в работе, в финансовой сфере. Тот человек, который терпит неудачи в какой-то сфере, может утратить успех в другой. Все в жизни развивается параллельно, потому что все зависит от нашего настроения. Старайтесь поддерживать в себе оптимизм и доброту, чтобы ваша жизнь становилась лучше во всех направлениях, а неудачи не приводили к проблемам по всем фронтам сразу.

Закон благодарности

Если вы получили что-то от другого человека, то обязательно скажите ему слова благодарности. Нужно, чтобы они шли от самого сердца. Все во Вселенной строится на бесконечном обмене и перетекании одной энергии в другую. Именно поэтому такой закон еще называют законом взаимного обмена. Благодарите и Вселенную тоже. Например, если вам очень нужна была удача, и вы ее получили, обязательно вслух или про себя скажите «спасибо» мирозданию.

Закон равновесия

Если в вашей жизни произошло что-то плохое, не спешите ругать судьбу. Попробуйте принять то, что имеете. В будущем вы обязательно получите компенсацию за свои страдания и проблемы. Когда именно вы ее получите, никто не знает, но настанет время, когда равновесие и справедливость восстановятся.

Закон обучения

Если вам судьбой предначертано чему-то научиться, вы этому научитесь. Вы раз за разом будете переживать одну и ту же ситуацию или ситуацию, похожую на предыдущую. Это закончится лишь тогда, когда вы поймете высший смысл происходящего. Эксперты считают, что перед началом текущей жизни ваша душа захотела научиться чему-то важному, поэтому Вселенная неустанно сталкивает вас с этой проблемой.

Закон мудрости

Любая ошибка — это не проклятье, а благо, потому что мы учимся на собственных ошибках. Если произошло нечто неприятное, вы всегда можете извлечь из этого урок, чтобы стать мудрее.

Закон связи

Если вам кажется, что ваши действия и ваша жизнь лишены всякого смысла, то помните, что это не так. Любой ваш шаг, любой вздох и любое слово формируют новое будущее. Любой мимолетный взгляд человека, идущего навстречу, нужен для формирования того будущего, которое мы заслужили.

Закон причины и следствия

Ничего не бывает просто так. Все, что происходит с вами сейчас, — это результат прошлых ошибок, грехов, достижений, труда. Поступая каким-то образом сейчас, думайте о будущем. Еще этот закон называют законом бумеранга, потому что все плохое и все хорошее возвращается к нам. Это может произойти завтра, а может и через пять лет. Ничто в этой жизни не дается просто так. Абсолютно все требует от нас каких-то усилий. Также этот закон говорит нам: тот, кто отдает, всегда получает что-то в ответ. Будьте щедрыми и добрыми, чтобы получать взамен добро от людей.

Закон ответственности

За наше будущее и настоящее отвечаем только мы сами. Люди-жертвы всегда думают, что их жизнь — это предписанная судьба. Сильные личности прекрасно понимают, что все зависит лишь от них самих. Вы отвечаете за свою жизнь и за то, что в ней происходит.

Закон притяжения

Если у вас есть светлое желание, Вселенная поможет вам его осуществить. Если вы поступаете плохо и верите лишь в негатив, то в вашей жизни будет преобладать именно он. Избавляйтесь от ненависти и зависти. Научитесь мечтать и думать о хорошем, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.