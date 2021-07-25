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Австрия окажет помощь Литве по защите границ

Австрия окажет помощь Литве по защите границ

13:45  Автор: Александр Ходякин, Вена



В Вене выразили обеспокоенность резким ростом числа нелегальных беженцев на литовско-белорусской границе. Об этом в воскресенье сообщает ORF.

По итогам телефонных переговоров министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера и его литовской коллеги Агне Билотайте австрийским руководством было принято решение послать в Литву 13 сотрудников специального подразделения Кобра и бронетранспортёр.

«Защита внешней границы означает также защиту наших собственных границ, — подчеркнул Нехаммер. — Само собой разумеется, что в борьбе с нелегальной миграцией мы полностью солидарны с нашими партнёрами по ЕС».

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Министр обратился к Еврокомиссии, чтобы Брюссель официально поддержал намерение Вильнюса возвести на границе с Белоруссией забор протяженностью в 680 километров.

«Так же, как мы отражали массированные провокации со стороны Турции весной 2020 года, мы должны сделать это и здесь, — провел параллель Нехаммер. — ЕС не должен позволять шантажировать себя мигрантами».


#международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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