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"Будет очень длительное лечение": состояние МакSим улучшилось

"Будет очень длительное лечение": состояние МакSим улучшилось

38-летняя певица МакSим уже почти месяц продолжает пребывать в медикаментозной коме. Однако концертный директор звезды Маргарита Соколова неожиданно заявила на своей странице в инстаграме об улучшении состояния звезды, сообщает РИА Новости.

Представитель певицы поделилась информацией из первых рук, признавшись, что сейчас лечится в одной больнице с МакSим. Маргарита Соколова опровергла очередные слухи, появившиеся в СМИ.

Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения что все будет хорошо. 

При этом представитель МакSим признала, что у певицы есть проблемы с легкими. Женщина отметила, что они существуют у всех, кто перенес воспаление легких.

Да есть сбои в организме, при таком тяжёлом течение заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб, конечно да . Конечно болезнь может вносить свои поправки, но то что мы двигаемся в сторону улучшения а не ухудшения это на сегодняшний день факт. Конечно скорее всего это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация. Слава Богу! И всем вам спасибо за ваши молитвы, сочувствие и переживания! С такой поддержкой она обязательно поправится.

Представитель певицы призвала не беспокоится о качестве лечения и квалификации докторов, заботящихся о МакSим. 

"Они у нас в клинических больницах самые лучшие в мире. Не переживайте за лекарственные препараты они все имеются в нужном количестве и самые лучшие. Марина находится под постоянным наблюдением. Всем желаю здравия, мира и благополучия!" - заключила женщина.

Напомним, Марину Абросимову госпитализировали 15 июня с двусторонней полисегментарной пневмонией. Спустя неделю из-за сильного поражения легких и низкой сатурации ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. При этом тесты на коронавирус давали отрицательный результат.

До этого в распоряжении издания Life оказались свежие результаты анализов 38-летней певицы МакSим, которые оценил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. Специалист считает, что ситуация ухудшилась, если сравнивать свежие данные с предыдущими результатами КТ (компьютерной томографии) грудной клетки у МакSим.

"Характер изменения в правом легком говорит об отрицательной динамике, скорее связанной с бактериальной либо грибковой инфекцией. И скорее даже бактериальной, потому что нарастание жидкости происходит. Во-вторых, увеличение полостей деструкции. Это говорит о разрушении легких. Улучшения только в том, что слева инфильтрация меньше. Это может говорить о том, что ковид уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и что она активно разрушает правое легкое", — заявил врач.

Теперь проблема заключается в возбудителе инфекции, а лечение нужно строить по посеву, рассказал медик. Как считает Овечкин, есть вероятность, что легкое МакSим не восстановится после выздоровления, так как легочная ткань распадается, формируя воздушные полости.

"На мой взгляд, по сравнению с первым КТ стало хуже. И в данном КТ мне больше всего не нравится появление очагов деструкции, это такой достаточно неблагоприятный фактор. То, что было небольшое количество жидкости — 200 мл, это еще более-менее. А ее нарастание, осумкование и очаги деструкции — неблагоприятно", — отметил пульмонолог.

Как писал NEWSTES, ранее духовник МакSим призвал молиться за нее, рассказав о состоянии звезды.

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По материалам: uposters.ru

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