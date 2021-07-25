Держи краба

Алексей Вольцев

Минсельхоз предложил к промыслу в Карском море краба-стригуна опилио, а в Западном бассейне — не ограничивать вылов корюшки

00:00 Автор: Валерий Филоненко

Хотя поправку с корюшкой можно назвать технической, но в Заксобрании Петербурга считают правильным, что Минсельхоз обратил внимание на мелкую рыбёшку, которая этой весной стала основной скандальной темой в среде российских рыбаков. Стоимость килограмма рыбы доходила до тысячи рублей, и сбить цену помогло бы предоставление рыбакам мест без проведения торгов, уверены депутаты Северной столицы.

Только на аукционе

Согласно действующему приказу Минсельхоза, водные биоресурсы, для которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ), добываются только по квотам.

В Карском море Минсельхоз готовится сделать промысловым краба-стригуна опилио. В пояснительной записке к проекту приказа Минсельхоза, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщается, что часть вод Карского моря отнесена к Северному бассейну, в связи с этим дополняется перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается ОДУ.

Доли промысловых квот на краба-стригуна будут распределены на аукционе до конца года. Об этом сообщается на сайте Росрыболовства.

Минсельхоз предложил изменить нормы вылова корюшки

Напомним, согласно принятому Госдумой в 2019 году закону, который устанавливает порядок предоставления нового вида квоты добычи крабов в инвестиционных целях, аукционы должны проходить только в электронном виде.

«К ним допускаются только те компании, которые зарегистрированы в регионах, прилегающих к бассейну, где вылавливаются непосредственно крабы. Таким образом, сохранятся налоговые поступления в бюджет регионов от всех компаний, занимающихся прибыльным ремеслом», — ранее пояснял суть поправок «Парламентской газете» председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Общий допустимый улов, распределяемый применительно к квоте, определяется в размере 50 процентов.

За всё время проведения аукционов казна получила более 140 миллиардов рублей. Впоследствии начальная цена при проведении аукционов на вылов глубоководных видов краба была снижена. В сентябре 2020 года такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее стоимость тонны ценного биоресурса варьировалась в диапазоне от 132 до 150 тысяч рублей. Теперь же она фиксируется на уровне 54 199 рублей.

Изменения в ценах квот касаются вылова краба-стригуна красного и краба-стригуна ангулятуса. Участие в аукционе предполагает, что компания, получившая право на добычу, должна построить на свои деньги судно-краболов, причём на российских верфях.

В кабмине уверены, что мера повысит доступность квот на добычу краба и позволит реализовать их по справедливой рыночной цене.

Кому квоты не указ

В проекте приказа Минсельхоза также нашлось место для корюшки, которая сегодня представлена двумя подвидами: европейская (крупная проходная форма) и снеток (мелкая озёрная форма). Обе разновидности обитают в реках и озёрах европейской части России — в Северном и Западном бассейнах.

Вылов крупной корюшки в Западном бассейне сейчас ограничен, на неё установлен общий допустимый улов, в то время как на мелкую её «родственницу» ограничения не распространяются. При этом рыбу ловят только в Ладожском озере и в водах Ленинградской и Калининградской областей, которые выведены из перечня ОДУ. В связи с этим Минсельхоз предлагает исключить европейскую корюшку из списка.





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По данным ведомства, корюшка европейская, снеток сегодня вылавливается в озёрах Республики Карелия, Ленинградской, Вологодской, Новгородской и Псковской областей, в водохранилищах Мурманской области.

И не всегда этот процесс проходит гладко. В марте этого года информагентство «Невские новости» сообщило о резком подорожании корюшки в Санкт-Петербурге. Так, за килограмм рыбы горожанам приходилось платить от 750 до 1000 рублей. На некоторых рынках корюшку и вовсе найти было невозможно. Причина аномалии объяснялась срывом начала весенней путины в Ленинградской области, поскольку территориальное управление Росрыболовства обязало рыбаков согласовывать установку орудий лова — мережи. Об этом сообщает «Российская газета».

Ранее представители рыбной отрасли пожаловались петербургским депутатам на то, что в последние годы стоимость корюшки выросла в несколько раз из-за организации торговли.

В качестве возможного решения проблемы ещё в прошлом году депутат Заксобрания Петербурга Алексей Макаров внёс на рассмотрение городского парламента проект закона о предоставлении мест для торговли корюшкой в период путины без торгов. Законопроект находится на стадии первого чтения.

«Да, в этом году городские власти предоставили определённое количество мест для торговли корюшкой, но этого недостаточно, чтобы закрыть потребности города. Принятие законопроекта позволило бы снизить цены и сделать рыбу более доступной», — пояснил «Парламентской газете» депутат.

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