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Дорожные камеры начнут наказывать водителей за разговоры по телефону

Дорожные камеры начнут наказывать водителей за разговоры по телефону

Российских водителей, которые за рулем говорят по телефону, начнут определять и штрафовать с помощью дорожных камер, передает ТАСС со ссылкой на МВД.

Технология была протестирована в Москве и теперь будет распространена на остальные регионы России. Камеры, способные определять говорящих по телефону родителей, будут устанавливать на самых аварийно-опасных участках трасс, уточнили в ведомстве.

Места установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, имеющих возможность фиксировать нарушения правил применения ремней безопасности и использования мобильных устройств во время движения, определяются в том числе на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений.

С начала года с помощью новой системы московским водителям выписали около 56 тыс. штрафов за отсутствие ремня безопасности и использование мобильного телефона во время движения.

Как писал Ruposters, дорожные камеры начнут фиксировать еще одно новое нарушение - не работающие габаритные огни и ближний свет.

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По материалам: uposters.ru

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