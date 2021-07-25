Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение с Бен Аффлеком — певица опубликовала в инстаграме первое совместное фото

Вадим Карасев

Дженнифер Лопес вчера исполнилось 52 года — по случаю своего дня рождения она решила сделать поклонникам подарок и опубликовала в своем инстаграме фото, официально подтверждающее новость о ее воссоединении с бывшим возлюбленным, 48-летним Беном Аффлеком. На снимке влюбленные целуются — какие могут быть более неопровержимые доказательства того, что после 17-летнего перерыва звезды снова вместе?!





Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Дженнифер и Бен, судя по фото и видео в профиле певицы, сейчас проводят время на яхте.

Джен позировала перед камерой в красном бикини, демонстрируя подтянутую фигуру. Для отдыха в этот день она выбрала летящее парео, соломенную шляпу и множество золотых цепочек. Бен в кадре появился в темной рубашке с закатанными рукавами и светлых брюках.





Дженнифер Лопес

Под фото поклонники поздравили Джей Ло не только с днем рождения, но и прокомментировали ее фото с Беном Аффлеком:

Мы живем для любви!

Джен выглядит такой счастливой!

Между вами любовь.





Папарацци уже не раз заставали звезд вместе, а слухи о воссоеденении звезд стали ходить еще в мае, сразу после расставания Дженнифер с 45-летним Алексом Родригесом. Однако до сегодняшнего дня ни Джен, ни Бен никак не комментировали свой роман. Фото, которым поделилась латиноамериканская певица, говорит само за себя — их история любви получила свое продолжение.





Юлия Капустина