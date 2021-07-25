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Главный инфекционист США: части привитых нужна третья доза вакцины

Главный инфекционист США: части привитых нужна третья доза вакцины

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


18:48  Автор: Тамила Аскерова


Источник: ТАСС



Применение бустерной дозы вакцинного препарата от COVID-19 может потребоваться тем, у кого ослаблен иммунитет, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Об этом 25 июля сообщает ТАСС.

В эфире телеканала CNN он сообщил, что Белый дом рассматривает возможность предоставления в будущем третьей дозы вакцины некоторым группам населения. По его словам, «ситуация развивается динамично», и по некоторым оценкам, может быть «ослабление защиты» через какое-то время после вакцинации.

Применение бустерной дозы вакцины, сказал Фаучи, «вполне возможно». По его словам, это может потребоваться «наиболее уязвимым группам населения», включая людей «с подавленной иммунной системой, тех, кто перенёс операцию по трансплантации, проходящих химиотерапию из-за рака, страдающих от аутоиммунных заболеваний, принимающих препараты для подавления иммунитета».


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По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединённых Штатах выявлено более 34,4 миллиона случаев заражения, от коронавируса умерли более 610 тыс. человек. По обоим показателям Америка лидирует в мире.

С 18 января в российских регионах проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Гражданам доступны вакцины «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В конце июня в гражданский оборот поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Иммунолог: прививки против гриппа и COVID-19 нужно делать с промежутком в месяц


«Парламентская газета» разбиралась, как работают вакцины от коронавируса и чем они отличаются.


#США #вакцинация


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# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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