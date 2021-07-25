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Эксперты объяснили, почему Грудинина сняли с выборов

Эксперты объяснили, почему Грудинина сняли с выборов

В субботу, 24 июля, Центризбирком принял решение об исключении Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от партии КПРФ на выборы в Государственную думу. Свою оценку такому решению ЦИК дали эксперты.

Секретарь Президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" по информационной политике, телеведущая Марина Ким поделилась своим мнением относительно ситуации.

"Сейчас многие обвиняют его бывшую жену Ирину: мол её письмо в ЦИК о том, что у Грудинина есть иностранные активы, это какой-то хитрый политический ход. А я ей верю. Что в этой истории такого, чего мы ни разу не видели? Не каждый мужик, конечно, миллионер, метит в президенты и прячет деньги в офшорах. Но сколько тех, кто заводит любовниц, переписывает машину на маму, чтобы жене при разводе ни рубля не досталось, и готов быть официально безработным, лишь бы не платить алименты собственному ребенку? Если верить адвокатам Ирины, Грудинин пошел еще дальше....Хочется спросить, а совесть где?", - написала она на своей странице в Instagram.

Телеведущая добавляет, что в случае избрания в Госдуму Грудинин может зайти еще дальше, прикрываясь депутатской неприкосновенностью.

Юрист Илья Ремесло акцентирует внимание на законности решения ЦИК и отмечает некомпетентность адвокатов Грудинина.

"Если вдруг кто сомневается, законно ли сняли Грудинина с выборов. Вот выписка на белизский офшор Bontro ltd., который, как утверждает Грудинин, он ликвидировал. Обратите внимание – справа напротив названия компании, надпись "Active", т.е. действующая", - отмечает Ремесло в своем канале в Telegram.

Журналистка и писательница Арина Холина напомнила читателям подробности семейной жизни Грудинина.

"Павел Грудинин внезапно огреб от бывшей жены за жадность. Возможно, он первый русский богач, которому прилетело за свинское отношение при разводе. Не то чтобы месть страшна — его всего лишь исключают из кандидатов на выборы в Думу, но таки хоть что-то", - пишет она в Facebook.

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По материалам: uposters.ru

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