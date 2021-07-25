Как добиться интернет-забвения

Анастасия Иванова

Удалить из поисковика «плохую» ссылку поможет прокуратура

00:00 Автор: Дмитрий Литвинов

Закон о «праве на забвение» работает в России пять лет, но добиться удаления ссылок на нежелательную информацию удаётся лишь не больше трети граждан, которые обращаются к поисковикам с такими просьбами. «Парламентская газета» узнала, как заставить Интернет вас забыть.

Найти, чтобы забыть

Закон дал право россиянам требовать от поисковых систем удалять из выдачи ссылки на страницы сайтов, содержащих информацию о заявителе. Но не всякую, а лишь ту, что нарушает закон, не соответствует действительности, устарела или потеряла значимость для гражданина вследствие дальнейших событий или его действий. Речь, к примеру, может идти о незаконной обработке персональных данных, размещении личных фотографий пользователя, оскорблениях.

Важно понимать, что удаляется не сама информация, а ссылки на неё, то есть поисковик по прямому запросу с упоминанием имени гражданина и указанием порочащего его факта результат не выдаст. «Неудобные» страницы продолжат существовать на просторах Интернета — чтобы их удалить, есть другие механизмы.

В Интернете могут начать тотальную слежку

Право на забвение существует во многих странах, в России соответствующий закон заработал с 1 января 2016 года. Спустя три месяца Яндекс и Google назвали число пользователей, пожелавших воспользоваться предоставленным правом — 3600 и 1495 соответственно. Представители поисковых систем рассказали, что отклонили более 70 процентов обращений. Спустя пять лет количество обращений, закончившихся успехом, не увеличилось: у Яндекса — 30 процентов, у Google — 26,3 процента.

На сайтах популярных поисковиков — Google, Рамблер, Яндекс, Mail.ru, Bing — созданы специальные формы для обращений. Но найти их непросто, а правильно применить — ещё сложнее, рассказал «Парламентской газете» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Многие, в принципе, не знают о своём праве на забвение, а большинство тех, кто пробовал им воспользоваться, с первого раза получали отказ, — прокомментировал эксперт. — Шансы на успех имеют лишь те, кто прибегает к помощи профессиональных юристов, а это стоит денег, поэтому добиться удаления информации обычному человеку трудно».

Чернуха из-за рубежа

Поисковик запросит данные заявителя, а также попросит предоставить максимальное количество доказательств, почему информацию следует скрыть. Если экспертам этого покажется недостаточно, они запросят дополнительные сведения, которые нужно предоставить в течение десяти рабочих дней. Такое же время требуется поисковику, чтобы принять решение.

Заявитель может подать в суд заявление о прекращении выдачи ссылок на информацию, которая указана в требовании. В 2021 году приняты поправки, позволяющие также обращаться в региональную прокуратуру. Процедура такая же: надо указать адрес конкретного сайта и доказать свою правоту. Прокурор передаст информацию в Роскомнадзор, который займётся взаимодействием с поисковиком.





Отслеживанием информации о себе часто занимаются публичные люди или нанятые ими специалисты по репутации или имиджевые агентства. О реализации своего права на забвение «Парламентской газете» рассказал депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он не впервые прибегает к этой процедуре: «Мои юристы следят за публикациями, среди которых встречается много откровенного вранья и клеветы, особенно их поток увеличивается накануне выборов».

По словам Гартунга, если речь идёт о сайтах российских СМИ, то в 90 процентах случаев они удаляют информацию по первому обоснованному требованию, предпочитая не доводить дело до суда. Как и поисковые системы, которые вычищают ссылки на неправильный контент.





Читайте также:

• Блокировку сайтов с фейками о преступлениях предлагают ускорить • Кто имеет право собирать наши персональные данные • За клевету в интернете предлагают сажать в тюрьму

«Сложнее с зарубежными площадками, которые зачастую и создаются, чтобы вести «чёрные» кампании анонимно. Спрятать ссылки в поиске — можно, заставить автора удалить враньё — гораздо сложнее, потому что его трудно найти», — продолжает депутат.

При этом, по его мнению, закон о праве на забвение написан хорошо и нужно лишь совершенствовать практику его применения.

Забвение не гарантировано

Каждое заявление о необходимости «забыть» ту или иную интернет-страницу нужно проверять вручную, анализировать представленную информацию, выполнять фактчекинг. Эльдар Муртазин усомнился в наличии необходимого количества сотрудников в штате поисковых систем, а также в наличии у них достаточной квалификации.

«Закон наделил поисковиков несвойственными им обязанностями, поэтому часто пользователи в ответ на свои обращения получают стандартизированные письма с отказами, — прокомментировал аналитик. — Только после повторного запроса, особенно если автор в нём обещает обратиться в суд, что-то начинает происходить».

Железобетонным доказательством, подтверждающим, что распространяемая информация является неактуальной или недостоверной, является только решение суда. Всё остальное можно так или иначе оспорить, считает эксперт.

На результат может повлиять и личность заявителя также. Информацию о публичных персонах в силу того, что она представляет общественный интерес, удаляют неохотно. Таким людям часто требуется решение суда об удалении конкретных сведений. Что касается наличия у человека судимости, то даже если она снята, информацию об этом могут отказаться убирать.

Как удалить данные о себе из Интернета

«Поисковики заинтересованы в максимально обогащённом поиске, поэтому пока закон прямо не предписывает им удалять те или иные страницы, делать они этого, скорее всего, не будут», — добавил Эльдар Муртазин.

#интернет

Ещё материалы: Валерий Гартунг

7732