Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями во второй раз

Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями во второй раз

У 39-летней Кирстен Данст и ее возлюбленного, 33-летнего Джесси Племонса, родился второй ребенок! Актеры не делали никаких официальных заявлений, но репортеры подловили молодую маму на прогулке с новорожденным малышом.

Вероятнее всего, младший сын пары (западные СМИ сообщают, что у актеров родился мальчик) появился на свет в начале июня. Других подробностей журналистам разузнать не удалось.


О второй беременности Данст никто и не догадывался, пока в марте этого года в продаже не появился свежий номер журнала W: на обложке актриса позировала в кружевном белом платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.


Кирстен Данст на страницах W

Кирстен Данст и Джесси Племонс начали встречаться в 2016 году, а в 2018 году у них родился первый ребенок — сын Эннис. Накануне его рождения Кирстен сообщила прессе:

Я нахожусь на том этапе своей жизни, когда говорю себе: "Я работаю с трех лет. Пришло время завести детей и остыть". Я и не думала о собственных детях, пока на свет не появилась моя крестница. Я так сильно ее люблю... Ты не сможешь испытать этого, если у тебя нет ребенка,

— сказала тогда Данст в интервью британскому Marie Claire.


Юлия Капустина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Убывающая Луна с 25 июля по 7 августа 2021 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна с 25 июля по 7 августа 2021 года: что можно делать и
Украину на Олимпиаде проиллюстрировали разрушенным 4-м блоком Чернобыльской АЭС
Украину на Олимпиаде проиллюстрировали разрушенным 4-м блоком
Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями во второй раз
Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями во второй раз
Знаки Зодиака, которых ждет удача в августе 2021 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в августе 2021 года
В ЦИК отметили доброжелательное отношение к Грудинину
В ЦИК отметили доброжелательное отношение к Грудинину
Кандидата в Думу Грудинина исключат из списка КПРФ после заявления бывшей жены об офшоре
Кандидата в Думу Грудинина исключат из списка КПРФ после заявления
Лунный день сегодня 25 июля 2021 года
Лунный день сегодня 25 июля 2021 года
Япония выдвинула новые претензии на российские территории
Япония выдвинула новые претензии на российские территории
В Раде придумали, как спасти Украину после завершения "Северного потока - 2"
В Раде придумали, как спасти Украину после завершения "Северного
Сбежавший жених, роман с лучшим другом и два суперкоротких брака: все о бойфрендах и мужьях Дженнифер Лопес
Сбежавший жених, роман с лучшим другом и два суперкоротких брака: все
Из-за бывшей жены Грудинина исключили из списка кандидатов КПРФ на выборы
Из-за бывшей жены Грудинина исключили из списка кандидатов КПРФ на
Ирина Безрукова, Павел Прилучный, Павел Табаков и другие на закрытии фестиваля "Горький fest"
Ирина Безрукова, Павел Прилучный, Павел Табаков и другие на закрытии

Топ на сегодня

ВЦИОМ узнал отношение россиян к однополым бракам
ВЦИОМ узнал отношение россиян к однополым бракам
Модная битва: Анастасия Задорина против Снежаны Георгиевой
Модная битва: Анастасия Задорина против Снежаны Георгиевой
В Украине перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на 1 млрд гривен
В Украине перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на 1
Елена Летучая, Рената Литвинова, Екатерина Варнава и другие на летней вечеринке в Москве
Елена Летучая, Рената Литвинова, Екатерина Варнава и другие на летней
3 Знака Зодиака, которые разбогатеют в августе 2021 года
3 Знака Зодиака, которые разбогатеют в августе 2021 года

Еще по теме

Кирстен Данст и Джесси Племонс впервые стали родителями
Кирстен Данст и Джесси Племонс впервые станут родителями
35-летняя Кирстен Данст впервые станет мамой
Кирстен Данст улетела на съемки вместе с годовалым сыном Эннисом: редкие семейные кадры