Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями во второй раз

Вадим Карасев

У 39-летней Кирстен Данст и ее возлюбленного, 33-летнего Джесси Племонса, родился второй ребенок! Актеры не делали никаких официальных заявлений, но репортеры подловили молодую маму на прогулке с новорожденным малышом.

Вероятнее всего, младший сын пары (западные СМИ сообщают, что у актеров родился мальчик) появился на свет в начале июня. Других подробностей журналистам разузнать не удалось.





О второй беременности Данст никто и не догадывался, пока в марте этого года в продаже не появился свежий номер журнала W: на обложке актриса позировала в кружевном белом платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.





Кирстен Данст на страницах W

Кирстен Данст и Джесси Племонс начали встречаться в 2016 году, а в 2018 году у них родился первый ребенок — сын Эннис. Накануне его рождения Кирстен сообщила прессе:

Я нахожусь на том этапе своей жизни, когда говорю себе: "Я работаю с трех лет. Пришло время завести детей и остыть". Я и не думала о собственных детях, пока на свет не появилась моя крестница. Я так сильно ее люблю... Ты не сможешь испытать этого, если у тебя нет ребенка,

— сказала тогда Данст в интервью британскому Marie Claire.

Юлия Капустина