Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 25 июля 2021 года

Лунный день сегодня 25 июля 2021 года

Энергетика Луны переменчива, и о ее настроении лучше знать заранее. Рекомендации астрологов помогут сориентироваться, не упустить возможность и поймать удачу в любой из дней недели.


Последний день этой недели обещает быть позитивным. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести воскресенье в хорошем настроении, чтобы ворваться в понедельник на волне успеха.

Фаза Луны: 15 лунный день будет одним из самых благоприятных. Убывающая Луна в Водолее сообщает позитивную энергетику, которую можно направить на общение, завершение дел и привлечение удачи.

Магнитные бури 25 июля: магнитосфера Земли будет вне влияния солнечных ветров.

Что принесет удачу сегодня


позитивный настрой;
общение;
привлечение удачи;
путешествия;
проведение мероприятий.

Что отпугнет успех в этот день


лень;
потакание вредным привычкам;
неосмотрительность;
спешка.

Домашние дела по лунному календарю

Воскресенье испокон веков было временем для отдыха, и этот день не станет исключением. Астрологи рекомендуют не нагружать себя лишними делами, а сосредоточиться на том, что действительно важно, приносит удовольствие и гарантирует хорошее настроение. Рутинную уборку в этот день можно превратить в увлекательное мероприятие, если включить любимую музыку и играючи разобраться с бардаком, который неэстетично выглядит в любимом доме.

Что надеть в это воскресенье

Сохранить бодрость и позитивный настрой в этот день помогут яркие цвета. Желтый, оранжевый, ярко-голубой и зеленый — цвета удачи. Цветовая гамма может быть и иной — все зависит от личных предпочтений, однако астрологи рекомендуют отказаться от темных оттенков, которые будут не лучшим образом влиять на настроение. Украшения этого дня — яркие аксессуары из пластмассы, дерева и металла. Талисманами воскресенья выступят изумруд, жемчуг и янтарь.


Любовь и общение 25 июля

Воскресный день идеально подходит для общения. В эти сутки тем, кто уже нашел свою любовь, астрологи рекомендуют провести время вместе со второй половинкой, отправиться в совместное путешествие или насладиться прогулкой на лоне природы. Тем, кто хочет обрести счастье в личной жизни, помогут заговоры на привлечение любви. Дружеское общение будет важной составляющей успеха: друзья помогут зарядиться бодростью, а также помогут найти выход из трудной ситуации.

Финансы и работа в 15 лунный день

15 лунные сутки — не время для спонтанных начинаний. В этот день астрологи рекомендуют завершать дела, заниматься планированием и получать новые знания, которые пригодятся в будущем. Воскресный день — это время, когда важно обращать внимание на знаки, которые помогут найти путь к богатству и процветанию. Тратить накопления можно смело, но только на те вещи, которые были в списке покупок.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот день физическая активность приветствуется. Благодаря упражнениям получится снять стресс, зарядиться бодростью и поддержать организм в тонусе. Хорошее настроение будет обеспечено и тем, кто больше времени проводит на свежем воздухе, медитирует, чтобы оставаться в гармонии с собой и не останавливается в духовном развитии.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Кандидата в Думу Грудинина исключат из списка КПРФ после заявления бывшей жены об офшоре
Кандидата в Думу Грудинина исключат из списка КПРФ после заявления
Лунный день сегодня 25 июля 2021 года
Лунный день сегодня 25 июля 2021 года
Япония выдвинула новые претензии на российские территории
Япония выдвинула новые претензии на российские территории
В Раде придумали, как спасти Украину после завершения "Северного потока - 2"
В Раде придумали, как спасти Украину после завершения "Северного
Сбежавший жених, роман с лучшим другом и два суперкоротких брака: все о бойфрендах и мужьях Дженнифер Лопес
Сбежавший жених, роман с лучшим другом и два суперкоротких брака: все
Из-за бывшей жены Грудинина исключили из списка кандидатов КПРФ на выборы
Из-за бывшей жены Грудинина исключили из списка кандидатов КПРФ на
Ирина Безрукова, Павел Прилучный, Павел Табаков и другие на закрытии фестиваля "Горький fest"
Ирина Безрукова, Павел Прилучный, Павел Табаков и другие на закрытии
Памфилова: для нас было бы гораздо лучше со всех точек зрения, чтобы Павел Николаевич был в списке
Памфилова: для нас было бы гораздо лучше со всех точек зрения, чтобы
"Мы дружим, но не живем вместе": Павел Табаков рассказал об отношениях с матерью своей дочери
"Мы дружим, но не живем вместе": Павел Табаков рассказал об
"Удачно попу сделали. Но дорого": Гузеева оценила оголенный зад своей дочери
"Удачно попу сделали. Но дорого": Гузеева оценила оголенный
Обновляем косметички: новые уходовые средства для лица и тела на все случаи жизни
Обновляем косметички: новые уходовые средства для лица и тела на все
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 июля 2021 года

Топ на сегодня

ВЦИОМ узнал отношение россиян к однополым бракам
ВЦИОМ узнал отношение россиян к однополым бракам
Модная битва: Анастасия Задорина против Снежаны Георгиевой
Модная битва: Анастасия Задорина против Снежаны Георгиевой
Елена Летучая, Рената Литвинова, Екатерина Варнава и другие на летней вечеринке в Москве
Елена Летучая, Рената Литвинова, Екатерина Варнава и другие на летней
В Украине перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на 1 млрд гривен
В Украине перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на 1
Виктория Дайнеко, Виктория Лопырева с мужем, Олеся Судзиловская и другие на премьере сериала "Плохой доктор"
Виктория Дайнеко, Виктория Лопырева с мужем, Олеся Судзиловская и

Еще по теме

Лунный день сегодня 9 мая 2021 года
Лунный день сегодня 13 января 2021 года
Лунный день сегодня 9 января 2021 года
Лунный день сегодня 1 января 2021 года