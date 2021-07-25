Лунный день сегодня 25 июля 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны переменчива, и о ее настроении лучше знать заранее. Рекомендации астрологов помогут сориентироваться, не упустить возможность и поймать удачу в любой из дней недели.

Последний день этой недели обещает быть позитивным. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести воскресенье в хорошем настроении, чтобы ворваться в понедельник на волне успеха.

Фаза Луны: 15 лунный день будет одним из самых благоприятных. Убывающая Луна в Водолее сообщает позитивную энергетику, которую можно направить на общение, завершение дел и привлечение удачи.

Магнитные бури 25 июля: магнитосфера Земли будет вне влияния солнечных ветров.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивный настрой;общение;привлечение удачи;путешествия;проведение мероприятий.лень;потакание вредным привычкам;неосмотрительность;спешка.

Воскресенье испокон веков было временем для отдыха, и этот день не станет исключением. Астрологи рекомендуют не нагружать себя лишними делами, а сосредоточиться на том, что действительно важно, приносит удовольствие и гарантирует хорошее настроение. Рутинную уборку в этот день можно превратить в увлекательное мероприятие, если включить любимую музыку и играючи разобраться с бардаком, который неэстетично выглядит в любимом доме.

Что надеть в это воскресенье

Сохранить бодрость и позитивный настрой в этот день помогут яркие цвета. Желтый, оранжевый, ярко-голубой и зеленый — цвета удачи. Цветовая гамма может быть и иной — все зависит от личных предпочтений, однако астрологи рекомендуют отказаться от темных оттенков, которые будут не лучшим образом влиять на настроение. Украшения этого дня — яркие аксессуары из пластмассы, дерева и металла. Талисманами воскресенья выступят изумруд, жемчуг и янтарь.

Любовь и общение 25 июля

Воскресный день идеально подходит для общения. В эти сутки тем, кто уже нашел свою любовь, астрологи рекомендуют провести время вместе со второй половинкой, отправиться в совместное путешествие или насладиться прогулкой на лоне природы. Тем, кто хочет обрести счастье в личной жизни, помогут заговоры на привлечение любви. Дружеское общение будет важной составляющей успеха: друзья помогут зарядиться бодростью, а также помогут найти выход из трудной ситуации.

Финансы и работа в 15 лунный день

15 лунные сутки — не время для спонтанных начинаний. В этот день астрологи рекомендуют завершать дела, заниматься планированием и получать новые знания, которые пригодятся в будущем. Воскресный день — это время, когда важно обращать внимание на знаки, которые помогут найти путь к богатству и процветанию. Тратить накопления можно смело, но только на те вещи, которые были в списке покупок.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот день физическая активность приветствуется. Благодаря упражнениям получится снять стресс, зарядиться бодростью и поддержать организм в тонусе. Хорошее настроение будет обеспечено и тем, кто больше времени проводит на свежем воздухе, медитирует, чтобы оставаться в гармонии с собой и не останавливается в духовном развитии.