Лунный календарь стрижки волос на август 2021 года

Вадим Карасев

Стрижка волос — это не только смена имиджа и эстетическая красота, но и возможность изменить жизнь к лучшему. Астрологи расскажут о том, какие дни августа будут самыми удачными для посещения парикмахера.

Последний месяц лета принесет много позитивных моментов, особенно если использовать энергетику благоприятных дней себе во благо. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести август в хорошем настроении. Обрести его удастся благодаря смене имиджа. Стрижка волос в благоприятное время позволит привлечь в жизнь позитивные перемены и уберечься от проблем.

1 августа: убывающая Луна в Тельце несет энергетику финансового благополучия. Стрижка волос в этот день поможет справиться с трудностями и обрести уверенность в завтрашнем дне. Астрологи рекомендуют записаться на стрижку в утренние часы, чтобы весь день прошел на волне позитива.

2, 3 и 4 августа: три дня стареющее ночное светило пробудет в Знаке Близнецов. Самым удачным днем для стрижки будет вторник, когда новая прическа поможет привлечь любовь. В остальные дни за локонами стоит поухаживать с помощью домашних масок.

5, 6 августа: Луна продолжает убывать, и эти дни она проведет в созвездии Рака. Время будет неудачным для кардинальных перемен, и стрижка волос может стать причиной появления грусти и тоски.

7, 8 и 9 августа: Луна во Льве — время неоднозначное. В последний день перед Новолунием, 7 августа, стричь волосы — к грустным новостям. 8 числа новая прическа может лишить жизненных сил, а вот 9 августа стричь волосы — к избавлению от проблем и неурядиц в делах и личной жизни.

10, 11 августа: рост Луны в Деве — отличная пора для смены прически. Стрижка волос в оба дня принесет удачу и поможет сохранить крепкие локоны без секущихся кончиков. Вечерняя стрижка волос поможет привлечь удачу в делах.

12, 13 августа: Луна растет в Весах, и это время будет не лучшим для стрижки. Новая прическа может разонравиться в одночасье, поэтому если есть сомнения, то поход к стилисту лучше отложить и заняться уходом за локонами.

14, 15 августа: Луна в союзе со Скорпионом — прекрасное время для тех, кто хочет перемен. Отстригая кончики волос, можно запросто не только попрощаться с черной полосой в жизни, но и избавиться от манипуляторов.

16, 17 августа: рост Луны в Стрельце не добавит оптимизма тем, кто решится на смену прически. В понедельник и вторник от стрижки лучше отказаться, чтобы не навлекать на себя чужих проблем и не потерять удачи.

18, 19 августа: Луна набирается сил в Козероге, и эти дни прекрасно подходят для стрижки. В это время можно смело экспериментировать — даже коротко стриженные локоны отрастут быстро и не доставят хлопот.

20, 21 и 22 августа: заключительные дни роста и последующее Полнолуние будут в Водолее. 20 августа стрижка волос будет уместной и поможет избавиться от грустных мыслей. Остальное время больше подходит для ухаживающих процедур.

23, 24 августа: Луна начинает убывать в Рыбах. Стричь волосы в эти дни — к мелким неурядицам. Астрологи рекомендуют взять перерыв и заняться любимым хобби, чтобы оставаться в хорошем настроении.

25, 26 августа: Луна и Овен — не самое лучшее сочетание, однако убывающее ночное светило благотворно влияет на настроение. В эти дни стрижка волос будет уместной для тех, кто хочет перемен и устал от ежедневной рутины.

27, 28 и 29 августа: Луна в Тельце продолжает стареть, однако для стрижки волос это время будет идеальным. Тем, кто хочет подольше сохранить прическу, стоит подстричься в любой из трех дней, записавшись к проверенному мастеру.

30, 31 августа: последние дни месяца стареющая Луна будет в Близнецах. Понедельник и вторник будут нейтральными днями, когда можно без опаски стричь локоны. Уместными будут и питательные маски для кожи головы.