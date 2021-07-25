Меркурий в противостоянии с Плутоном 25 июля 2021 года: благоприятный день для общения и финансовой активности

Вадим Карасев

25 июля Меркурий окажется в противостоянии с Плутоном. Это будет крайне благоприятный день для финансовой сферы. Астрологи рассказали все об особенностях такого аспекта и о его последствиях для нас с вами.

25 июля будет очень позитивным днем с довольно необычной энергетикой. Ночные светила помогут вам избавиться от финансовых проблем. Ускорить этот процесс поможет следование трем полезным советам.

Особенности противостояния Меркурия и Плутона 25 июля

Само по себе противостояние является довольно мощным аспектом, но почти всегда благоприятным. Во время противостояния планеты разлетаются на максимальное расстояние, поэтому гармонируют и дополняют друг друга.

Плутон и Меркурий и так являются самыми удаленными планетами, но сегодня они будут расположены по разные стороны от Земли, из-за чего начнут компенсировать минусы друг друга.

То, что Плутон и Меркурий будут дополнять друг друга, является хорошей новостью, поскольку 25 числа Меркурий будет находиться в Знаке Рака, который блокирует его созидательную энергию. Плутон это исправит. Меркурий на один день станет вновь благоприятным и мощным.

Плюсы этого дня

Проблема состоит только в том, что 25 июля — воскресенье. В этот день мало кто работает, но вы можете отправиться сегодня за покупками. Это идеальный день для приобретения дорогостоящих вещей. Можно даже покупать недвижимость, автомобили. Поскольку обе планеты ведают информационными потоками, очень полезно покупать книги, компьютеры, телефоны.

Плутон и Меркурий — планеты общения. Плутон покровительствует коллективной энергии, поэтому людям в семье или в рабочем коллективе будет значительно приятнее общаться друг с другом. Будет проще понимать своих близких и друзей. Обострятся эмпатия и умение чувствовать ложь.

Люди станут намного продуктивнее. Привычная работа будет выполняться в разы быстрее. Новые дела и проекты тоже обретут удачу. Словом, это будет очень благоприятное и яркое время, в которое можно будет сделать гораздо больше, чем вы изначально планировали.