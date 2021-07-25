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МВД: в России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами

МВД: в России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами

Тема: Электросамокаты: новые меры безопасности


15:40  Автор: Тамила Аскерова


Источник: ТАСС



В первом полугодии в стране произошло 180 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, в результате которых погибли пять человек и почти 190 пострадали. Об этом 25 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Ранее замглавы комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов предложил прописать в правилах дорожного движения термин «средства индивидуальной мобильности» как отдельный вид транспортных средств, включив в него самокаты. 

«В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188», — сказали в пресс-центре.

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В ведомстве обратили внимание, что статус средств индивидуальной мобильности всё ещё не определен, разработкой соответствующего проекта постановления кабмина занимается Минтранс. «Его актуальная редакция в адрес МВД России в установленном порядке не поступала», — пояснили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что количество дорожно-транспортных происшествий с использованием гироскутеров, сегвеев, моноколёс и электросамокатов в России в 2020 году выросло в три раза.


#электросамокаты #ДТП


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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