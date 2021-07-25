На решение проблем с водоснабжением в Севастополе выделили 307 млн рублей

Лидия Мартынова

Тема: Постановления правительства

10:49 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Правительство России

Правительство направит 307 миллионов рублей на обеспечение надёжного водоснабжения Севастополя. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

В апреле Минэкономразвития России заключило соглашение с Севастополем на предоставление субсидии из резервного фонда Правительства России для решения вопроса дефицита воды.

Отмечается, что выделенные деньги пойдут на обвязку недавно разведанных скважин питьевой воды, процедура которой предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, и проведение работ по его защите от внешних воздействий.

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«Часть субсидии также планируется направить на соединение скважин с сетью водоснабжения, что обеспечит подачу воды напрямую в Севастополь», — говорится в сообщении.

Контроль за эффективностью расходования средств возложен на Министерство обороны.

На минувшей неделе аналогичное решение было принято по скважинам на территории Крыма, на обвязку которых выделили 222 миллиона рублей.

Ранее кабмин утвердил план по обеспечению надёжного водоснабжения полуострова Крым общей стоимостью 48 миллиардов рублей. В него вошли мероприятия по проведению ремонтных работ на сетях водоснабжения и строительству современной инженерной инфраструктуры — водозаборов, водоотводов и очистных сооружений.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды была полностью прекращена.

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