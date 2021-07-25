На Украине захотели сами выпускать Су-27 и МиГ-29

Вадим Карасев

На Украине задумались о запуске в стране серийного производства старых советских истребителей МиГ-29 и Су-27. Развернуть его планируется на авиаремонтных заводах.

Как сообщают украинские СМИ, речь идет о предприятиях во Львове и в Запорожье, оба являются государственными и на данный момент могут только менять отдельные части планера.

"Наполнить изготовленный где-то и кем-то планер предлагается двигателями, электроникой и оружием изделиями украинского военно-промышленного комплекса", – говорится в одной из публикаций.

Самый мощный на сегодня украинский авиадвигатель разрабатывается уже 15 лет, при этом он ощутимо не дотягивает до штатных силовых установок упомянутых истребителей. Серьезной проблемой также являются устройства катапультирования – они изготавливаются в России и по понятным причинам не могут быть закуплены.

Локализация советских образцов, отмечают исследователи, может занять несколько десятков лет, а по прошествию этого срока потребность в таких истребителях уже отпадет, их заменят беспилотные аппараты.